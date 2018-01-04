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Tarsus'ta seralar sular altında kaldı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki seralar sağanak yağmur nedeniyle sular altında kaldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:41
Tarsus'ta seralar sular altında kaldı

Özel Bahşiş Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hüseyin Özer (28) gece başlayan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde ekili ürünlerini kontrol etmek için seralarının bulunduğu bölgeye gidince, seraların arazilerin sular altından kaldığını gördü.

'HER SENE SEL ALIYOR'

Her sağanak yağışta ekili alanlarını yağmur sularının bastığını ifade eden Özer, "Bir günde seraların içine bu kadar su doldu, Allah bilir yarına kadar ne seviyeye çıkacak. Çiftçi gırtlağa kadar borçlu, çiftçi bitti arkadaşlar. Ben nasıl evimi geçindireceğim, benim 150 bin lira borcum var. Geçen senede aynı bu şekilde seraları sel aldı, motopomplar çalışıyor ama yetersiz kalıyor. Gördüğünüz gibi arazi sular altında kabaklar sabaha kadar her yer dolacak. Şu anda 3 tane motopomp çalışıyor, ihaleyi yapmışlar daha motopomp gelmemiş. Bu çiftçinin hali ne olacak bilmiyorum. Türkiye kabağı bir liraya yiyecekse on gün sonra sel aldıktan sonra on liraya yiyecek. Marulun tanesini beş liraya alacaklar. Şu an çiftçi bitti. Mazot olmuş beş lira, işçi olmuş altmış lira, gübre olmuş bir buçuk milyon, bu çiftçi nereden kazanacak. Her sene sel alıyor seraları" dedi.

Yağışlar devam ettiği sürece buradaki su seviyesinin bir buçuk metreyi bulacağını söyleyen Özer, "Yarına kadar biz buraya gelemeyiz, şimdi bile zor şekilde geldik, diğer günler kayık ile gelmemiz lazım. Bize bu ürünler neden pazar pahalı diyorlar işte bu yüzden pahalı, ben ufak çiftçiyim benim yüz elli bin lira borcum var gerisini siz düşünün. Bu ürünler ziyan oldu artık, yağmur durup sular çekildikten sonra köklerini söküp ondan sonra arkalarından sadece bakacaksın. Çiftçi artık öldü" diye konuştu.

Seraları sular altından kalan diğer çiftçiler ise kendi imkanlarıyla iş makinelerinin yardımı ile suları derelere akıtmak için gayret gösterirken yetkililerden motopomp sorununa bir an önce el atmalarını istedi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:41
  1. SAĞANAK
  2. SERA
  3. TARSUS
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