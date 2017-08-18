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Tarsus’ta düğün salonunda çıkan yangın korkuttu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir düğün salonunun çatısında çıkan yangın korkuttu.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:53
Tarsus’ta düğün salonunda çıkan yangın korkuttu

Bahçe Mahallesi’nde bulunan Yunus adlı düğün salonunun çatısında yapılan tadilat sırasında kaynak makinesinden kaynaklanan yangın çıktı. Çatı birden alev alırken, personeller durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede binayı etkisi altına aldı. Aynı yerden bulunan 3 düğün salonundan en büyüğü olan yerde çıkan yangının çevreye sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük uğraş verdi. Yangında 1 düğün salonu çalışanı ve 1 itfaiye eri dumandan rahatsızlandı. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:53
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