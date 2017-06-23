Tarlayı sürerken bakın ne buldular
Adıyaman'da Mehmet Dağ kendisine ait tarlayı sürerken 5'inci yüzyılda yapıldığı ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, 10 metre uzunluğunda mozaik buldu.23 Haziran 2017 Cuma 11:04
İlçeye bağlı Sugözü Beldesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Dağ, tarlasını sürdüğü sırada üzerinde çeşitli figür ve yazılar yer alan mozaik buldu. Mehmet Dağ'ın ihbarıyla tarlaya gelen Jandarma ekipleri, Şanlıurfa Kültür Varlığını Koruma Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Tarlaya gelen ve inceleme yapan ekipler, 5'inci yüzyılda yapıldığı ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 10 metre uzunluğundaki mozaiği söküp Şanlıurfaya götürdü.