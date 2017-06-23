İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tarlayı sürerken bakın ne buldular

Adıyaman'da Mehmet Dağ kendisine ait tarlayı sürerken 5'inci yüzyılda yapıldığı ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, 10 metre uzunluğunda mozaik buldu.

23 Haziran 2017 Cuma 11:04
Tarlayı sürerken bakın ne buldular

İlçeye bağlı Sugözü Beldesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Dağ, tarlasını sürdüğü sırada üzerinde çeşitli figür ve yazılar yer alan mozaik buldu. Mehmet Dağ'ın ihbarıyla tarlaya gelen Jandarma ekipleri, Şanlıurfa Kültür Varlığını Koruma Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Tarlaya gelen ve inceleme yapan ekipler, 5'inci yüzyılda yapıldığı ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 10 metre uzunluğundaki mozaiği söküp Şanlıurfaya götürdü.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 11:04
  1. Roma
  2. Adıyaman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hükümetten 'bedelli askerlik' açıklaması!
    1. Hükümetten 'bedelli askerlik'..
    2. Körfez'in derdi Katar değil Türkiye
    3. O ülkede patlama! Onlarca ölü ve..
    4. Katar'dan kritik açıklama: Başından..
    5. Görüşmeler başladı! Real Madrid'den..
    6. Tarlayı sürerken bakın ne buldular
    7. Galatasaray'da büyük gün geldi!
    8. Sneijder'in sonunda sabrı taştı!
    9. Rennes'ten Vincent Aboubakar cevabı!
    10. Denizlispor'un yeni teknik direktörü..
    11. Conte'den Tudor'a transfer kıyağı
    12. Sözleşmesini feshetti! ''Hakkımı helal..
    13. Gyan transferinde ortalık karıştı!..
    14. Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    15. Engin Ardıç: Gözlerim Fatih Ürek'i de..
    16. Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geliyor!
    17. O ülkeden Türkiye'ye açık çek!
    18. Şimdi ABD düşünsün!
    19. Terör örgütüne tarihi darbe! Tam 53..
    20. ABD bu kez başarısız oldu
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    Katar'ın Doğalgazlarını Türkler taşıyacak
    Katar'ın Doğalgazlarını Türkler taşıyacak