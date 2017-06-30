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Tarlaya uçan otomobilde can pazarı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada taklalar atan otomobilde can pazarı yaşanırken, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 18:29
Tarlaya uçan otomobilde can pazarı

İnegöl’den Ortaköy’e seyir halinde olan 26 yaşındaki Ahmet Yaşar idaresindeki 16 R 1033 plakalı özel otomobil kontrolden çıktı. Yoldan çıkan özel otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 53 yaşındaki Mükerrem Yaşar, 19 yaşındaki Semanur Yaşar ve 10 yaşındaki Eslem Giyi yaralandı. 10 yaşındaki Eslem Giyi yardıma koşan vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılırken, sürücü Ahmet Yaşar ile Mükerrem Yaşar ve Semanur Yaşar araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:29
  1. Bursa
  2. Ortaköy
  3. İnegöl
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