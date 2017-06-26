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Tarlaların ‘Sarı gelini’ görsel şölen sunuyor

Trakya Bölgesi’nin simgeleri konumunda bulunan tarlaların ‘sarı gelini’ olarak da adlandıran ayçiçeği, tohumlarının çiçeklenmesiyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:48
Tarlaların ‘Sarı gelini’ görsel şölen sunuyor

Türk çiftçisinin el emeği, göz nuruyla tarlalarını nakış nakış işleyerek üretim için hazırladığı bereketli topraklarında yetişen ayçiçeklerinin, tohum çiçeklerinin sarısı, gün ışığıyla buluşuanca ortaya kartpostal tadında fotoğraf kareleri ortaya çıkıyor.

Fotoğraf sanatçılarının da uğrak yerleri arasında yer alan ayçiçek tarlaları, görenleri eşsiz görüntüsüyle mest ediyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:48
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