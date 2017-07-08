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El dokuması halılar önce tarlaya seriliyor sonra dünyaya yayılıyor

Antalya'da tarlalara serilerek güneş ışınlarıyla mikroplardan arınması ve renginin açılması sağlanan el dokuması eski halı ve kilimler, ekonomiye kazandırılıyor.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:14
El dokuması halılar önce tarlaya seriliyor sonra dünyaya yayılıyor

Antalya'da, güneş ışınlarıyla mikroplardan arınması ve renginin açılması için tarlalara serilen el dokuması eski halı ve kilimler dünyaya ihraç ediliyor.

Döşemealtı'nda, Türkiye'nin farklı illerinden, kök boyalarıyla  boyanmış, Osmanlı ve Selçuklu motifleri başta olmak üzere çeşit çeşit motifle  bezenerek dokunmuş eski halı ve kilimleri toplayan tüccarlar, yaptıkları bir dizi  işlemle bu ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.

Steril havuzlarda yıkanıp temizlenen bu halı ve kilimler,  kilometrelerce büyüklükteki tarlalara serilip güneşle mikroplardan arınmaları ve  renklerinin yumuşayıp açılması sağlanıyor. Yağmur yağdığında depolara kaldırılan,  güneş açtığında tekrar serilen bu halı ve kilimler, iş adamlarının yanı sıra  birçok yerli ve yabancı ünlünün evini süslüyor.

Motifleriyle pek çok duyguyu anlatan halı ve kilimlerin güneşlenme  süresi 10 gün ile 3 yıl arasında değişiyor. Güneşlenme işleminin ardından  kullanıma hazır hale getirilen ürünler, Amerika, Yunanistan, İtalya, Avustralya,  İsveç gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Bazı yerli ve yabancı turistler de adeta "halı tarlası"na dönen Döşemealtı'nda hem bu ilginç görüntüyü izliyor hem de alışveriş yapıyor.

Halı ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okurken,  çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu halıcılığa başladığını söyledi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 85 bin metrekarelik tarla satın  alarak burada işletme kurduğunu anlatan Börekçi, ilk başlarda binlerce dönüm  tarlaya 50-60 bin halı serdiklerini ifade etti.

Dünyanın her tarafından halı ve kilimler getirdiğini belirten Börekçi,  "İnsanların evlerinde kullandıktan sonra çöpe atacağı halılardan tutun da antika  halılara kadar hepsini satın alıyoruz. Ayrıca yeni halılar da imal ettiriyoruz.  Avrupa'daki ve yurt dışındaki müşterilerimizin istediği, renk, desen ve ölçülerde  halılar dokutturuyoruz." diye konuştu.

Börekçi, şunları kaydetti: "Çöpe atılacak halıyı steril havuzlara koyup yıkıyor, içindeki  mikropları ve yabancı maddeleri güneş ışığının etkisiyle arındırıyoruz. Organik  yün ve boya kalıyor, yabancı maddeler tamamen yok ediliyor. Tüylerini traş edip  10 gün ile 3 yıl arasında güneşletilen halıları Amerika, Yunanistan, İtalya,  Avustralya, İsveç gibi ülkelere ihraç ediyoruz."

Börekçi'nin eşi Zeynep Börekçi de Türkiye'deki birçok ünlünün yanı  sıra yabancı ünlülere de halı ve kilim sattıklarını söyledi.

Amerika Büyükelçiliğinden de talep geldiğini belirten Börekçi, "Makine  halılarında sentetik malzeme kullanıldığı için alerjiye neden oluyor. Doğal yün  halılar tercih edilmeli. İnsanlar halılarını kullandıktan sonra çöpe atıyorlar,  oysa eskimiş halıları biz tekrar halı olarak sunabiliyoruz ya da parçalara bölüp,  çanta, hediyelik eşya, yastık yapıyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:14
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