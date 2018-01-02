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Tarlada yeni dönem

Terör örgütlerinin nitratlı gübre kullanarak el yapımı patlayıcı hazırlamalarının önüne geçmek için düzenlenen Gübre Takip Sistemi hayata geçti.

02 Ocak 2018 Salı 06:57
Tarlada yeni dönem

Terör örgütlerinin düzenlediği bombalı eylemlerde nitratlı gübre kullanımına karşı etkili olması beklenen takip sistemi hayata geçti. Bundan sonra nitratlı gübrelerin el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılması durumunda hem kullanılan gübrenin tespitinde hem de suçluya erişimde kolaylık sağlanacak.

Dün yürürlüğe giren sistemle, piyasaya arz edilen gübreler üreticiden son kullanıcıya kadar fiziki olarak takip edilebilecek.

Yeni uygulama, nitratlı gübrelerde başlayacak ve böylelikle Gübre Takip Sistemi devreye girmiş olacak. Yıl başından itibaren paketlenecek nitratlı gübreler, karekod ve DNA barkodlu olarak piyasaya arz edilecek.

Kimlik numarasıyla

Daha sonra yıl içinde diğer gübrelerde uygulanmasına kademeli olarak de geçiş yapılacak. Sistemin devreye girmesiyle beraber çiftçiler, eskiden var olan bürokratik işlemlere gerek kalmadan, sadece TC kimlik numarasıyla bayilerden gübrelerini alabilecek.

Nitratlı gübrelerin el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılması durumunda hem kullanılan gübrenin tespitinde hem de suçluya erişimde kolaylık sağlayacak. Patlamadan sonra olay yerine gelecek ekipler, gübrenin üzerindeki DNA’ya ulaşarak sistemde kayıtlıysa gübreyi satan ve alan hakkındaki bilgilere ulaşabilecek. Geriye dönük takip sistemi de sağlayan sistem, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya sürülmesine de engel olacak. DNA barkodu, sıvı, toz veya jel olarak gübrenin üzerine dökülecek.

Fiyat artışı duracak

Renksiz, kokusuz DNA’lar nanoteknolojiyle Türkiye’de üretiliyor. Sistemle gübrelerin kimlik bilgilerine kolaylıkla erişim sağlanacak. Bir kimliklendirme uygulaması olduğundan içerik, tescil, lisans, yerli üretim veya ithalat gibi bilgilere, akıllı telefon uygulamaları ile kolayca erişim sağlayacak. Düzenlemeyle gübre fiyatlarının da normalleşmesi bekleniyor.

Nitratlı gübrelerdeki yasaklama kalkacağından, alternatif gübrelerin fiyat artışları duracak. Çiftçiler, eskiden var olan bürokratik işlemlere gerek kalmadan, sadece TC kimlik numarasıyla bayilerden gübrelerini alabilecek.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 06:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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