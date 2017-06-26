Tarlabaşı'na büyük operasyon!

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu’nda Tarlabaşı ve Hacıahmet Mahallesi’nde daha önceden belirlenmiş 6 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Belirlenen adresler koçbaşı ile kırıldıktan sonra evlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda satılmaya hazır bir miktar esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kadın gözaltına alındı. Operasyona Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Motorize Polis Ekipleri (Yunuslar) ile havada da polis helikopteri destek verdi.

İşte operasyondan kareler: