Tarla sularken yılan soktu

Edinilen bilgiye göre, merkez KırkgözÇayı yakınlarında tarlası bulunan Abuzer Tokdemir tarlasını sularken yılan soktu. Yılanın soktuğuAbuzer Tokdemir, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan acil sağlık ekipleri yılanın soktuğu vatandaşa ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi için ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.