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Tarla meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde tarla meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:12
Tarla meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi’nde iki aile arasında tarla meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada silahlarında kullanılması üzerine her iki taraftan da olayda çok sayıda kişi yaralandı. Jandarmanın bölgeye gelmesi ile birlikte husumetli aileler birbirinden ayrılırken silahlı kavgada Ali Cahit M., ile diğer aileden Ozan D. (29), Özhan D. (29) Yalçın M. (50) ve Erdoğan D. (33) yaralandılar.

Yaralılardan Ozan D. kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Özhan D.ve Yalçın D. Adana’daki çeşitli hastanelere sevk edilirken Erdoğan D.’nin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan olayda rahatsızlanan bir jandarmanın da tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın olayın yaşandığı Arslanlı Mahallesinde güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:12
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