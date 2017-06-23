İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tarkan’la fizy’de rekor

Türkiye’nin Megastarı Tarkan’ın yeni pop albümü “10”, Türkiye’nin en popüler müzik platformu fizy’de rekor indirme rakamına ulaştı. Dijital müzik platformları arasında önce fizy’de yerini alan albümden, 24 saatte toplam 50 bin, 1 haftada 200 bin şarkı  indirildi. Ayrıca fizy mobil cihazlara indirilen uygulamalar sıralamasında da birinciliğe yerleşti.

23 Haziran 2017 Cuma 23:17
Tarkan’la fizy’de rekor

Sahip olduğu zengin yerli ve yabancı müzik arşiviyle Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformu olan fizy, Türkiye’nin Megastarı Tarkan’la yeni bir rekora imza attı. Sanatçının sevenlerinin merakla beklediği pop albümü “10” fizy’de yoğun ilgiyle karşılandı. fizy’de 24 saat içinde Tarkan’ın yeni pop albümünden 50 bin şarkı indirilirken, 1 hafta sonunda indirilen şarkı sayısı 200 bine ulaştı. Beğenilen uygulama fizy de mobil cihazlara indirilen uygulamalar sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

fizy’de bir gün içinde en çok dinlenen ve izlenen albüm listesinde 1 numaraya oturan “10”un en çok dinlenen şarkısı ise “Yolla” oldu. Tarkan’ın en iyi videoları listesi de kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Tarkan’ın Yolla şarkısına çektiği ve dijital platformlar arasında ilk kez fizy’de yayınlanan klibi de en çok izlenen videolar içinde zirvede yer alırken, sadece 2 gün içinde 378 Bin kez izlendi!

Tarkan’ın “10” albümünden fizy’de en çok dinlenen ilk beş şarkısı ise şöyle:

  1. Yolla
  2. Beni Çok Sev
  3. Çay ve Simit
  4. Çok Ağladım
  5. Kedi Gibi
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 23:17
  1. fizy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. 'Fransa'yı Nazilerin elinden biz..
    3. ABD'de F-16 kaza yaptı!
    4. Londra'da 5 büyük binada yangın..
    5. Avrupa’yı kıskandıran tablo! Türkiye..
    6. Otobüs şoförlerinden etekli protesto!
    7. BAE ne yapacağını şaşırdı! Katar’a..
    8. BAE'ye Belçika'dan büyük şok! 8..
    9. Katar'dan yeni hamle! 37 ülkeye...
    10. Bakan Işık'tan "zehirlenme"..
    11. Tarkan’la fizy’de rekor
    12. Başkan Uğur'un Bayram Mesajı...
    13. Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5..
    14. Başkan Çelik: Bayramlar Allah’ın..
    15. Başkan Uğur belediye personeli ile..
    16. Kağıthane'den Kudüs'e Kardeşlik..
    17. Nazi Almanyası'ndan Hamburg kararı!..
    18. Elveda Ey Şehr-i Ramazan
    19. Marmaris'te otel skandalı: Bir odayı..
    20. ‘Bilinçli Okuma Atölyesi’ 2. Yılını..
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!
    'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!