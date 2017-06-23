Tarkan’la fizy’de rekor

Sahip olduğu zengin yerli ve yabancı müzik arşiviyle Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformu olan fizy, Türkiye’nin Megastarı Tarkan’la yeni bir rekora imza attı. Sanatçının sevenlerinin merakla beklediği pop albümü “10” fizy’de yoğun ilgiyle karşılandı. fizy’de 24 saat içinde Tarkan’ın yeni pop albümünden 50 bin şarkı indirilirken, 1 hafta sonunda indirilen şarkı sayısı 200 bine ulaştı. Beğenilen uygulama fizy de mobil cihazlara indirilen uygulamalar sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

fizy’de bir gün içinde en çok dinlenen ve izlenen albüm listesinde 1 numaraya oturan “10”un en çok dinlenen şarkısı ise “Yolla” oldu. Tarkan’ın en iyi videoları listesi de kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Tarkan’ın Yolla şarkısına çektiği ve dijital platformlar arasında ilk kez fizy’de yayınlanan klibi de en çok izlenen videolar içinde zirvede yer alırken, sadece 2 gün içinde 378 Bin kez izlendi!

Tarkan’ın “10” albümünden fizy’de en çok dinlenen ilk beş şarkısı ise şöyle: