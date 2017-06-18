Tarkan’ın yeni albümü “10” fizy’de

Turkcell’in dijital müzik platformu fizy ve Türkiye’nin Megastar’ı Tarkan güçlerini birleştirdi. Tarkan’ın 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşan yeni pop albümü “10”, müzik marketlerle birlikte fizy’de yerini aldı. fizy kullanıcıları merakla beklenen Tarkan’ın yeni albümü 12,99 TL karşılığında indirebiliyorlar.

Tarkan’ın 10’uncu pop albümü “10”’da 14 şarkı bulunuyor. Tarkan’ın kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serkan İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da yer alıyor. Albüm 1 hafta sonra fizy’den çevrimiçi olarak da dinlenebilecek.

Tarkan fizy Konserleri Açıkhava’da

Tarkan ve Turkcell işbirliği, her yaz heyecanla beklenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerinde de devam ediyor. Megastar, yeni albümünden şarkılarını ilk defa 1-2-4-5-8 Temmuz tarihlerinde, Harbiye Açıkhava’da gerçekleşecek “Tarkan fizy Konserleri”nde seslendirecek. Megastar Tarkan, Turkcell'in müzik platformu fizy ile yaptığı işbirliği çerçevesinde önümüzdeki dönemde fizy’nin reklam filminde de yer alacak