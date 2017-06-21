Tarkan'ın klibi "Yolla" fizy'de

Sanatçının sevenlerinin merakla beklediği pop albümü “10” fizy’de yoğun ilgiyle karşılaşırken “Yolla” klibi de kısa süre içinde fizy Popüler Klipler sıralamasında 1 numaraya oturdu. Çekimleri iki günde tamamlanan klipte Tarkan’a farklı yaş gruplarından 20 kişilik bir cast grubu ve dansçılar eşlik etti.