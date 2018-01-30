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Tarıma 14.5 milyar TL’lik hibe

Tarım ürünleri ve arzını artırmayı hedefleyen hükümet, çiftçilere 14.5 milyar TL nakit desteği sağlayacak

30 Ocak 2018 Salı 08:18
Tarıma 14.5 milyar TL’lik hibe

Tarım sektöründe 2017 yılı gıda enflasyonu ve kırmızı et ithalatı gündemde önemli yer tutarken, bu yıl tarım ürünleri üretim ve arzına yönelik önemli adımların atılması bekleniyor. Bu yıl çiftçilere yüzde 50 mazot desteğinin yanı sıra 250 lira büyükbaş kesim desteği, küçük aile işletmesini büyütmek isteyenlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanacak. Yıl boyunca çiftçilere toplam 14.5 milyar TL nakit desteği verilecek. Türkiye'de 24 milyon hektar tarım alanı, 14.6 milyon hektar mera varlığı bulunuyor. Öte yandan 3 milyonun üzerinde çiftçi üretim yaparken, 121 milyon ton bitkisel üretim, 23 milyon ton hayvansal üretim, 161 milyar lira tarımsal hasıla, 16.3 milyar dolar tarımsal ihracat gerçekleştiriliyor. Geçen sene doğal afetlerin olumsuz etkisi nedeniyle yüzde 2.6 küçülen tarım sektörü 2017'nin ilk 9 ayında yüzde 3.3 büyüdü.

TAHILI DA KAPSAYACAK

Geçen yıl TARSİM'in teminat kapsamı genişletilirken, buğday ve meyve üretimiyle hayvancılık alanında teminatlarda önemli değişikliklere gidildi. Bu yıl itibarıyla İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası tüm tahılları kapsayacak şekilde uygulanacak. Öte yandan, geçen yıl toplam 6.1 milyon hektarlık 192 büyük tarımsal ova Bakanlar Kurulu kararıyla koruma altına alınırken, bu ovaların sayısının bu sene 250'ye çıkarılması bekleniyor. Arazi toplulaştırmasının ilk başladığı 1961'den bu yana 6.1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırılması tamamlanırken, 1.8 milyon hektar alanda da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. 2023'e kadar 14 milyon hektar arazinin toplulaştırılması hedefleniyor.

Sabah

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 08:18
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