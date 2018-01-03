Tarım ve gıda ihracatını artırıp ihracat pazarını genişletmeliyiz

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin bugün Avrupa’dan Amerika’ya kadar birçok ülkeye, geniş ürün skalasıyla gıda ürünleri ihraç ettiğini belirterek, “Ancak bununla kesinlikle yetinmemeli, tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımızı artırmak amacıyla ihracat pazarımızı geliştirmeliyiz” ifadesini kullandı.

2017’nin Türkiye ekonomisi için adeta rekorlar yılı olmaya devam ettiğini aktaran Kaan, “Yılın ilk 2 çeyreğinde sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 5,4 büyüyen ekonomimiz, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1’le çok güçlü bir performans sergilemişti. Toplam ihracatın 157,1 milyar dolara çıkması ve tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaşması sevindirici gelişme oldu” ifadelerini kullandı.

Kaan, MÜSİAD olarak birçok vesileyle dile getirdikleri gibi orta ve uzun vadede güçlü büyüme performansının sürdürülmesi için ihracatın mutlak suretle artırılması ve dış talebin büyümeye katkısının kalıcı bir şekilde pozitife dönmesi gerektiğini kaydetti.

Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin mevcut ihraç ürünleri içerisinde tarım ve gıda ürünleriyle birlikte yüksek teknolojili ürünlerin öneminin oldukça büyük olduğunu vurgulayarak, “Tarım ve gıda ürünlerini, ihracatımızın daha geniş bölgelere yayılması açısından son derece önemli görüyoruz” dedi.