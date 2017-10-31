Tarım ürünleri ithalatı yüzde 12,5 arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda ithalat ile ihracat arasındaki makasın kapandığını, geçen yıl 9 aylık dönemde 3,2 milyar dolar olan dış ticaret fazlasının bu yıl aynı dönemde 2,65 milyar dolara gerilediğini söyledi.

Eylül ayında tarımda ihracatın yüzde 8,3 artarken, ithalattın yüzde 15,8 yükseldiğini kaydeden Bayraktar, "9 aylık dönemde ise ihracattaki yüzde 4,2'lik büyümeye karşın, ithalat yüzde 12,5 arttı" dedi.

Eylülde 1 milyar 335,4 milyon dolarlık, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 11 milyar 774,6 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı gerçekleştirildiğini söyleyen Bayraktar; bu rakamın ithalatta eylül için 920,1 milyon dolar ve 9 aylık dönemde 9 milyar 125,1 milyon dolar olarak kaydedildiğini söyledi.

Bayraktar, "2014 yılında 5,6 milyar dolara kadar çıkan tarımda dış ticaret fazlası, 2016 yılında 5,2 milyar dolara düştü. 2016 yılı ocak-eylül döneminde 3,2 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, 2017 yılının aynı döneminde 2,65 milyar dolara indi. İthalat ile ihracat arasındaki makas kapanıyor, önlem alınmalı" dedi.