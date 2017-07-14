Tarım ÜFE Haziran ayında düştü

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,46 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,46 azalarak 153,07 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,23 artış gösterdi. Tarım ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 8,03 arttı.

Tarım ve avcılık ürünlerinde bir önceki aya göre yüzde 1,38, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,74, balıkçılıkta yüzde 5,43 azalış kaydedildi.

Bir önceki aya göre değişim canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,03 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,05 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,64 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından içecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünler yüzde 12,99 ve çeltik yüzde 4,79 artarken, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 8,25, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ise yüzde 2,99 azaldı.