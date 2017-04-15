Tarım Bakanlığından Antalya’da kırsal kalkınmaya 50 milyon TL hibe

Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” 2006-2016 yılları arasında 10 etap şeklinde uygulandığı, 11’inci etabın ise, 21 Ekim 2016 tarihinde başladığı ve 29 Aralık 2016 tarihinde sona erdiği açıklandı.

Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal kalkınmayı Destekleme Programı ile doğal kaynakların ve çevrenin korunması dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Antalya’nın 85 projesine yaklaşık 50 milyon lira hibe

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programının 11’inci etabı kapsamında bakanlığın veri giriş sistemine 110 proje başvurusu yapıldı. İl Proje Değerlendirme Komisyonun tarafından incelenen 110 projenin 85’i Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderildi. Gönderilen projelerin tamamı bakanlıkça kabul edildi. Bakanlık tarafından onaylanan projelerin toplam yatırım tutarı 104 milyon 864 bin 733 TL olurken, bu tutarın yaklaşık yüzde 50’si olan 49 milyon 733 bin 193 TL’si proje sahiplerine hibe olarak ödenecek.

En fazla hibe ’yenilenebilir enerjiye’

Program kapsamında kabul edilen projeler, bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji üreten sera yapımı, tarımsal üretime yönelik sabit yatırım, çiftlik geliştirme faaliyetleri gibi çeşitli alanlarda olurken, en fazla proje başvurusu yenilenebilir enerji alanında oldu. Bitkisel ürünler işletme tesisi gurubunda 11, hayvansal ürün işleme tesisi gurubunda 5, çiftlik geliştirme tesisi gurubunda 7 proje kabul görürken, yenilenebilir enerji üretim tesisi ve yenilenebilir enerji kullanan sera yapımı alanında toplam 37 proje onaylanarak hibe almaya hak kazandı.

En fazla proje Elmalı ve Korkuteli’den

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programının 11’inci etabı kapsamında kabul edilen projelerin Antalya’nın ilçelerine göre dağılımında Elmalı ve Korkuteli ilçeleri ön plana çıktı. Bu çerçevede Elmalı ve Korkuteli’nden 17’şer proje bakanlıkça onaylanırken, Alanya’dan 10, Serik’ten 8, Aksu ve Döşemealtı’ndan 7’şer proje onaylanarak hibe almayı başardı.

Yatırım ve hibe oranları yüzde 700 arttı

Öte yandan, Bakanlığın açıkladığı rakamlarda, yatırım ve hibe tutarlarının kayda değer oranda arttığı gözlendi. 2006-2016 yıllarında açılan Kırsal Kalkınma Destek programları çerçevesinde onay alan ve uygulanan 8 bin 920 projenin yatırım tutarı toplam 141 milyon 542 bin TL olurken, 64 milyon 906 bin TL hibe verildi. Program kapsamında uygulanan projeler ile de 2 bin 236 kişinin istihdam edildiği ve ortalama 400 bin kişinin direkt veya dolaylı olarak faydalandığı belirtildi. Programın son etabı olan 11’inci etapta ise, 85 projenin yatırım tutarı 104 milyon 864 TL ve hibe tutarı da 49 milyon 733 bin TL olurken, yatırım ve hibelerin yüzde 700’den fazla artması dikkat çekti.

Projelerin uygulamaya geçmesiyle birlikte, Antalya istihdamına ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.