Tarım arazileri su taşkınlarından korunuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan dere ve su kanallarında temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı’nın Gökçeköy Mahallesi’nde bulunan ıslahsız kuru derede birinci etap olarak 650 metrelik temizlik çalışmalarına başladı. Dere tabanında biriken toprak tabaka, yürütülen temizlik çalışması sayesinde dereden uzaklaştırılacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi’nde yürüttüğü dere temizlik çalışmasından dolayı memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Helekcan, “Mahallemizde bulunan derenin temizlik çalışmasından dolayı çok memnunuz. Derenin çevresinde bulunan tarım arazileri su taşkınlarından çok zarar görüyordu. Bu durumu MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bildirdik. Sağ olsunlar çalışmayı hemen başlattılar. Mahallemizde yol kenarında bulunan diğer deremizde de çalışma daha büyük bir iş makinasının gelmesi ile yakın zamanda başlayacak" dedi.