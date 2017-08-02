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Tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:43
Tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Kaza, Danışmentli Köyü Yukarı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar Keskin (52) idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada pat pat ta bulunan aynı aileden Cihan (45), Gülten (42), Naciye (62), Şerife (45), Burak (9) ve Aysun keskin (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Naciye Keskin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu diğerlerinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:43
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
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