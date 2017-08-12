Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tarım aracı bariyere çarptı: 9 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde tarım aracının bariyere çarpması sonucu aynı aileden 9 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:38
Tarım aracı bariyere çarptı: 9 yaralı

Battal Deniz'in (27) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Samsun-Sinop karayolu Kazandere mevkisinde bariyere çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile tarım aracının savrulan römorkunda bulunan Hasret Deniz (31), Elif Deniz (11), Ensar Deniz (1), Engin Deniz (15), Hülya Deniz (9), Fatma Deniz (8), Özlem Deniz, (14), Gülsüm Deniz (8) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:38
  1. Bafra
  2. tarım aracı
  3. trafik kazası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!
    1. Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!
    2. Patlamaya hazır EYP imha edildi
    3. Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki:..
    4. Gündemi sarsan olay! Trabzonspor,..
    5. ŞehitBülbül'den yakınlarına: Ben de..
    6. Tarım aracı bariyere çarptı: 9 yaralı
    7. Amerika'da üniversitede ırkçı gösteri
    8. Adıyaman'da motosiklet kazasında ayağı..
    9. FETÖ'cü hainlerin stratejisi ortaya..
    10. Türkiye yumurta krizini takibe aldı!..
    11. Çin'den Donald Trump'a Kuzey Kore..
    12. Orman'dan TFF'ye çok sert sözler
    13. Nihat Zeybekci: Dünyada Türk rüzgarı..
    14. DEAŞ’ın 3 kişilik infaz timi enselendi
    15. Gary Medel'den Melo ve Pitbull itirafı
    16. Elebaşı terörist ölü ele geçirildi!
    17. 19 tavuk devine soruşturma şoku! İşte..
    18. Bakan Berat Albayrak sert çıktı:..
    19. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava..
    20. Cenazede korkutan görüntü! Ne..
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması