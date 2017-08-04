Tarihte bugün neler yaşandı
4 Ağustos tarihinde yaşanmış, bilmeniz gereken önemli olaylar.....04 Ağustos 2017 Cuma 17:24
Enver Paşa 95 yıl önce bugün şehit oldu.
1578 - Vadiü´l-Mehazin Muharebesi, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle savaş sona erdi.
1791 - Osmanlı-Avusturya devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.
1870 - Kızılhaç Derneği Birleşik Krallık´ta kuruldu.
1922 - Harbiye Nazırı Enver Paşa şehit oldu.
1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
1944 - Anne Frank Naziler tarafından yakalandı.1945´te toplama kampında öldü. Saklanırken tuttuğu notlar sonradan klasik haline geldi.
1950 - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kuruldu.
1959 - İstanbul´da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldi.
1988 - Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu.