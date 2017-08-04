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Tarihte bugün neler yaşandı

4 Ağustos tarihinde yaşanmış, bilmeniz gereken önemli olaylar.....

04 Ağustos 2017 Cuma 17:24
Tarihte bugün neler yaşandı

 

Enver Paşa 95 yıl önce bugün şehit oldu.

1578 - Vadiü´l-Mehazin Muharebesi, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle savaş sona erdi.

1791 - Osmanlı-Avusturya devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.

1870 - Kızılhaç Derneği Birleşik Krallık´ta kuruldu.

1922 - Harbiye Nazırı Enver Paşa şehit oldu.

1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

1944 - Anne Frank Naziler tarafından yakalandı.1945´te toplama kampında öldü. Saklanırken tuttuğu notlar sonradan klasik haline geldi.

1950 - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kuruldu.

1959 - İstanbul´da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldi.

1988 - Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 17:24
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