Tarihte bugün

11 Ağustos Tarihinde Dünyada Yaşanılan Olaylar

1473 – Fatih Sultan Mehmet’in komuta ettiği Osmanlı ordusu, Otlukbeli, Erzincan Savaşı’nda Uzun Hasan komutasındaki orduyu yenerek, Akkoyunlu Beyliği’ne son verdi.



1480 – Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, İtalya’nın Otranto limanını kuşattı.

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1914 – I. Dünya Savaşı’nda İngiliz donanmasından kaçarken Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Osmanlı Devleti’ne sığınan Alman zırhlıları Goeben ve Breslaunun satın alındığı açıklandı.



1923 – İsmet İnönü, Lozan Anlaşması’nı imzaladığı kalemi İstanbul Üniversitesi’ne armağan etti.



1929 – Türk Yerli Mallar Sergisi, İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde açıldı.



1934 – Alkatraz Kuşçusu filmine konu olan San Francisco’daki Alkatraz adası hapishanesi hizmete girdi

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1942 – Dimitri Şostakoviç’in “Leningrad” isimli 7. Senfonisi Nazi kuşatması altındaki Leningrad şehrinde ilk kez seslendirildi.



1952 – Ürdün meclisi, şizofreni hastalığı nedeniyle tahtta kalması sakıncalı görülen Kral Tallal’ın yerine, oğlu Veliaht Prens Hüseyin’i kral seçti.

1960 – Çad bağımsızlığını ilan etti.



1961 – Yassıada duruşmaları, 9 ay 25 gün sonra sona erdi.



1961 – İstanbul’da 92 yıldır hizmet veren tramvaylar kaldırıldı.



1963 – Çatalhöyük’te milattan önce 8000’de yapılmış buluntulara rastlandığı açıklandı.



1965 – Hendek Tatar Köy (Nüzhetiye)’de oluşan trafik kazasında 25 yolcu, bir çarpışma sonucu asit içinde yanarak hayatını kaybetti.



1972 – Hollanda’da Türklerle Hollandalılar çatıştı, Türklerin evleri taşlandı. Çıkan olaylarda 100’e yakın yaralı var.



1973 – DJ Kool Herc tarafından Sedgwick Avenue’de Hip Hop keşfedildi.



1976 – Filistinli iki terörist Yeşilköy Havaalanı’nda İsrail uçağına binenlere ateş açtı.4 ölü, 20 yaralı.



1980 – Çin Halk Cumhuriyeti’nde Mao dönemi resmen tarihe karıştı. Komünist Parti Merkez Komitesi, Mao ile ilgili tüm resim, demeç ve afişleri yasakladı.



1995 – Suudi Arabistan’da 4 Türk vatandaşı kılıçla başı kesilerek idam edildi. 14 Ağustos’ta 2 Türk vatandaşı daha aynı yöntemle idam edildi. 17 Ağustos’ta Başbakan Tansu Çiller, idamların durdurulması için Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş’ı Suudi Arabistan’a özel elçi olarak gönderdi. 20 Ağustos’ta Suudi hükümeti idamları durdurduğunu açıkladı.



1999 – Yüzyılın son tam güneş tutulması Türkiye’den de çeşitli illerden izlendi.



2002 – Almanya’nın Münih kentindeki 18. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 1500 metrede Süreyya Ayhan, altın madalya kazandı.



2004 – Kocaeli’nin Tavşancıl kasabasında saat 16:51’de Başkent ve Adapazarı Ekspresleri kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kazada ikisi anne ile kızı olmak üzere 8 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.