Tarihte bugün
Tarihte bugün neler yaşandı?10 Ağustos 2017 Perşembe 01:28
10 Ağustos Tarihinde Dünyada Yaşanılan Olaylar
MÖ 612 – Asur Kralı Sinşarişkun öldürüldü. Ninova kenti yerle bir oldu.
610 – İslam inancına göre, Muhammed’e Kur’an’ın inmeye başlaması.
1519 –Magellan beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Seville’den yelken açtı.
1675 – Greenwich Gözlemevi Londra’da kuruldu.
1680 – New Mexico’da Pueblo İsyanı başladı.
1792 – Fransız Devrimi: Tuileries Sarayı yağmalandı, XVI. Louis tutuklandı.
1809 – Ekvador’un başkenti Quito, İspanya’dan bağımsızlığını ilan etti
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1821 – Missouri, ABD’nin 24. eyaleti oldu.
1856 – Louisiana’da kasırgadan yaklaşık 300 kişi öldü.
1876 – Padişah V. Murat akli dengesini yitirdiği gerekçesiyle tahttan indirildi.
1893 – Rudolf Diesel’in ilk dizel aracı kullanıma girdi.
1904 – Rus ve Japon savaş gemileri arasında Sarı Deniz Savaşı başladı.
1913 – II. Balkan Savaşı sona erdi: Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Karadağ, ve Yunanistan arasında Bükreş Antlaşması imzalandı.
1915 – Anafartalar Zaferi ve Conk Bayırı Muharebesi: Albay Mustafa Kemal’in komutasındaki Türk askerlerinin taarruzuyla İngiliz ve Anzak kuvvetlerinin geri çekilmesi sağlandı.
1920 – I. Dünya Savaşı: Osmanlı Padişahı VI. Mehmet’in temsilcileri, Osmanlı Devleti’nin müttefikler arasında paylaşımını öngören Sevr Antlaşmasını imzaladılar.
1920 – Sevr Anlaşması hükümleri uyarınca, Anadolu ve Rumeli toprakları düşmanlarca paylaşılmaya başlandı
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1945 – Japonya teslim oldu ve II. Dünya Savaşı, Pasifik’te sona erdi.
1951 – Denizcilik Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi. 500 milyon sermayeli kuruluşun 1 Mart 1952 günü faaliyete geçeceği açıklandı.
1954 – Murat Güler Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk yüzücüsü oldu.
1960 – Ege Telgraf gazetesi çıkmaya başladı.
1982 – Artin Penik, ASALA terörünü protesto etmek için kendisini Taksim Meydanı’nda yaktı.
1990 – Magellan uzay sondası, Venüs’e ulaştı.
1990 – Kuzey doğu Sri Lanka’da katliam: 127 müslüman, yarı askeri birliklerce öldürüldü.
1993 – Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda Richter ölçeğine göre 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1994 – Türkiye’nin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız Guyanası’ndaki Kourou Üssü’nden fırlatıldı.
Böylece Türkiye, uzayda uydusu olan 18 ülke arasına girdi.
1997 – Güney Afrika Cumhuriyeti, insan hakları ihlalleri ve Kıbrıs sorununu gerekçe göstererek Türkiye’ye askeri helikopter satışını durdurdu.
2000 – Dünya nüfusu 6 milyara ulaştı.
2001 – Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası kuruldu.
2003 – İngiltere’nin Kent şehrinde rekor sıcaklık: 38.5°C.
2003 – Yuri İvanoviç Malençenko uzayda evlenen ilk insan oldu.
2014 – 12. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi.