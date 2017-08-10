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Tarihte bugün

Tarihte bugün neler yaşandı?

10 Ağustos 2017 Perşembe 01:28
Tarihte bugün

 

        10  Ağustos Tarihinde Dünyada Yaşanılan Olaylar

 

 

MÖ 612 – Asur Kralı Sinşarişkun öldürüldü. Ninova kenti yerle bir oldu.


610 – İslam inancına göre, Muhammed’e Kur’an’ın inmeye başlaması.


1519 –Magellan beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Seville’den yelken açtı.


1675 – Greenwich Gözlemevi Londra’da kuruldu.


1680 – New Mexico’da Pueblo İsyanı başladı.


1792 – Fransız Devrimi: Tuileries Sarayı yağmalandı, XVI. Louis tutuklandı.


1809 – Ekvador’un başkenti Quito, İspanya’dan bağımsızlığını ilan etti

.
1821 – Missouri, ABD’nin 24. eyaleti oldu.


1856 – Louisiana’da kasırgadan yaklaşık 300 kişi öldü.


1876 – Padişah V. Murat akli dengesini yitirdiği gerekçesiyle tahttan indirildi.


1893 – Rudolf Diesel’in ilk dizel aracı kullanıma girdi.


1904 – Rus ve Japon savaş gemileri arasında Sarı Deniz Savaşı başladı.


1913 – II. Balkan Savaşı sona erdi: Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Karadağ, ve Yunanistan arasında Bükreş Antlaşması imzalandı.


1915 – Anafartalar Zaferi ve Conk Bayırı Muharebesi: Albay Mustafa Kemal’in komutasındaki Türk askerlerinin taarruzuyla İngiliz ve Anzak kuvvetlerinin geri çekilmesi sağlandı.


1920 – I. Dünya Savaşı: Osmanlı Padişahı VI. Mehmet’in temsilcileri, Osmanlı Devleti’nin müttefikler arasında paylaşımını öngören Sevr Antlaşmasını imzaladılar.


1920 – Sevr Anlaşması hükümleri uyarınca, Anadolu ve Rumeli toprakları düşmanlarca paylaşılmaya başlandı

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1945 – Japonya teslim oldu ve II. Dünya Savaşı, Pasifik’te sona erdi.


1951 – Denizcilik Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi. 500 milyon sermayeli kuruluşun 1 Mart 1952 günü faaliyete geçeceği açıklandı.


1954 – Murat Güler Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk yüzücüsü oldu.


1960 – Ege Telgraf gazetesi çıkmaya başladı.


1982 – Artin Penik, ASALA terörünü protesto etmek için kendisini Taksim Meydanı’nda yaktı.


1990 – Magellan uzay sondası, Venüs’e ulaştı.


1990 – Kuzey doğu Sri Lanka’da katliam: 127 müslüman, yarı askeri birliklerce öldürüldü.


1993 – Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda Richter ölçeğine göre 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


1994 – Türkiye’nin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız Guyanası’ndaki Kourou Üssü’nden fırlatıldı.

Böylece Türkiye, uzayda uydusu olan 18 ülke arasına girdi.


1997 – Güney Afrika Cumhuriyeti, insan hakları ihlalleri ve Kıbrıs sorununu gerekçe göstererek Türkiye’ye askeri helikopter satışını durdurdu.


2000 – Dünya nüfusu 6 milyara ulaştı.


2001 – Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası kuruldu.


2003 – İngiltere’nin Kent şehrinde rekor sıcaklık: 38.5°C.


2003 – Yuri İvanoviç Malençenko uzayda evlenen ilk insan oldu.


2014 – 12. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 01:28
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