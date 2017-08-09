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Tarihte bugün

Tarihte bugün neler yaşandı?

09 Ağustos 2017 Çarşamba 01:31
Tarihte bugün

9 Ağustos Tarihinde Dünyada Yaşanılan Olaylar

378- Adrianopolis (Edirne) Savaşı'nda  Doğu Roma İmparatoru Valens, Vizigotlar'a yenildi; müstahkem Konstantinopolis (İstanbul) ve Andrinopolis haricinde tüm Trakya yağmalandı.

 

833 - Memun, Abbasi halifesi Tarsus'ta öldü. Tam adı Ebu'l-Abbas Abdullah el-Memun İbnü'r-Reşid olup 813-833 arasında Abbasi halifesidir.

 

1173 -Yapımı iki asır sürecek olan Pisa Kulesi'nin inşası başladı.

 

1543- Osmanlı orduları Estergon Kalesi'ni fethetti.

 

1805 - Avusturya, Birleşik Krallık, İsveç, Rusya ve Napoli, Napolyonlu Fransa'ya karşı ittifak oluşturdular.

 

1915- Anafartalar'da tarihinin en zorlu savaşlarından birini yapan Osmanlı ordusu, Conkbayrı'nda İtilaf Devletleri ordularını yendi. I.Anafartalar Zaferi kazanıldı.

 

1928- Arap Alfabesi yerine Latin Alfabesi'nin benimsendiği harf devrimini gerçekleştirildi. 

 

1942 –İngiliz sömürgeciliğine karşı Hindistan'ın bağımsızlığı mücadelesine liderlik yapan Mahatma Gandhi, İngiliz birlikleri tarafından Bombay'da tutuklandı.

 

1945 - Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'nın Nagazaki şehrine atom bombası attı.

 

1954- Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Balkan Paktı adı verilen ittifak kuruldu.

 

1965 - Singapur, Malezya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

 

1976- Çin Halk Cumhuriyeti lideri Mao öldü. 

 

1978 - İlaç karaborsaya düştü. 

 

1990 Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı James Baker Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile görüştü.

 

1991- Başbakan Mesut Yılmaz, Celal Talabani'nin görüşme isteğini kabul etmedi.

 

1994- Almanya'nın Sindelfingen kasabasında bir cami yakıldı.

 

1996- Askerler, Erbakan'a bir rapor vererek, İran ile yapılması planlanan 20 milyar dolarlık doğal gaz antlaşmasının imzalanmamasını istediler. 

 

1996- Başbakan Erbakan, 250 kişilik bir heyetle 10 gün sürecek İran, Pakistan, Malezya, Singapur ve Endonezya'yı kapsayan Uzakdoğu gezisine başladı.

 

1996- Erbakan, Kuzey Iraklı dini lider Şeyh Osman ile Ankara'da sürpriz bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin PKK ile mücadelenin bir parçası olduğunu ileri sürenler oldu.

 

1999 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Başbakan Sergei Stepashin'i azletti.

 

1999 -  PKK Merkez Komitesi, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını kabul ettiğini açıkladı.

 

2001: Manisa Valisi iken İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na getirilen Muzaffer Ecemiş'in, Valilik'ten Ankara'ya uğurlanışı sırasında Tugay Komutanı ile ANAP İl Başkanı arasında protokol tartışması yaşandı.

 

2009- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci Ergenekon davası ile iddianamesini 5 Ağustos'ta kabul ettiği üçüncü Ergenekon davasının birleştirilmesini kararlaştırdı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 01:31
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