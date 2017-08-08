Tarihte bugün



8 Ağustos 2008 29.Olimpiyat Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

8 Ağustos 2000 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, irticai ve bölücü faaliyetlere karıştığı öne sürülen devlet memurlarını tasfiye etmeye yönelik KHK'yi hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümete iade etti.

8 Ağustos 1997 Eski Karayolları Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu tutuklandı. Coşkunoğlu haksız kazanç sağlama suçundan 3 yıl hapis cezası almıştı.

8 Ağustos 1996 TV 8 yayın hayatına başladı.

8 Ağustos 1992 Çorlu'da bir fabrikada metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu: 29 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.

8 Ağustos 1988 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın İlaç Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu zakkum ekstresinin umutsuz kanser hastaları üzerinde denenmesini kabul etti.

8 Ağustos 1988 Körfez'de İran - Irak ve Afrika'da Angola - Namibia arasındaki ateşkes sağlandı.

8 Ağustos 1981 Türkiye'nin ilk turistik havalimanı olan Dalaman Havalimanı açıldı.

08 Ağustos1980 Kahramanmaraş katliamı davası sonuçlandı; 22 sanık ölüm cezasına çarptırıldı.

8 Ağustos 1964 Kıbrıs'a düzenlenen harekât sırasında uçağı isabet alan pilot yüzbaşı Cengiz Topel, Rum kesimindeki hastanede hayatını kaybetti.