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Tarihte bugün

Tarihte bugün neler yaşandı.

08 Ağustos 2017 Salı 14:17
Tarihte bugün


8 Ağustos 2008 29.Olimpiyat Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

8 Ağustos 2000 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, irticai ve bölücü faaliyetlere karıştığı öne sürülen devlet memurlarını tasfiye etmeye yönelik KHK'yi hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümete iade etti.

8 Ağustos 1997 Eski Karayolları Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu tutuklandı. Coşkunoğlu haksız kazanç sağlama suçundan 3 yıl hapis cezası almıştı.

8 Ağustos 1996 TV 8 yayın hayatına başladı.

8 Ağustos 1992 Çorlu'da bir fabrikada metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu: 29 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.

8 Ağustos 1988 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın İlaç Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu zakkum ekstresinin umutsuz kanser hastaları üzerinde denenmesini kabul etti.

8 Ağustos 1988 Körfez'de İran - Irak ve Afrika'da Angola - Namibia arasındaki ateşkes sağlandı.

8 Ağustos 1981 Türkiye'nin ilk turistik havalimanı olan Dalaman Havalimanı açıldı.

08 Ağustos1980 Kahramanmaraş katliamı davası sonuçlandı; 22 sanık ölüm cezasına çarptırıldı.

8 Ağustos 1964 Kıbrıs'a düzenlenen harekât sırasında uçağı isabet alan pilot yüzbaşı Cengiz Topel, Rum kesimindeki hastanede hayatını kaybetti.

8 Ağustos 1963 ABD, İngiltere ve SSCB, nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Kremlin'de imzaladılar.

8 Ağustos 1961 Fakir Baykurt'un Onuncu Köy romanı yayımlandı.

8 Ağustos 1949 Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strazburg'da yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.

8 Ağustos 1937 Japonya Pekin'i işgal etti.

8 Ağustos 1928 Türk şair Edip Cansever, bugün doğdu.

8 Ağustos 1928 İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Açılışa 30.000'i aşkın İstanbullu katıldı

8 Ağustos 1925 Aliya İzzetbegoviç, Boşnak siyasetçi

8 Ağustos 1925 ABD'de, siyah düşmanı Ku Klux Klan'ın ilk kongresi yapıldı.

8 Ağustos 1915 Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

8 Ağustos 1588 İspanyol Armada'nın, İngiltere'ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 14:17
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