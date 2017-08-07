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Tarihte bugün ...

Tarihte bugün neler yaşandı?

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:57
Tarihte bugün ...

626 – Konstantinopolis (İstanbul) kuşatması Avarlar ve Slavlar’ın yardımıyla kalktı.


1794 – Pennsylvania’da çiftçiler, alkollü içkilere getirilen vergilere karşı isyan başlattı.


1807 – İlk buharlı yolcu gemisi Clermont, New York-Albany arasında ilk seferini gerçekleştirdi.


1819 – Simón Bolivar ve Francisco de Paula Santander komutasındaki 3 bin kişilik ordu Boyacá yakınlarında İspanya Krallık güçlerini yendi.


1919 – Erzurum Kongresi bitti.


1936 – Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları’nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.


1955 – Sony’nin öncül kuruluşlarından “Tokyo Telecommunications Engineering” tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya’da başlandı.


1960 – Fildişi Sahilleri bağımsızlığını ilan etti.


1960 – Küba lideri Fidel Castro Amerika’nın ekonomik saldırganlığına misilleme yaptı; Küba’daki Amerikan mallarını kamulaştırdı.


1964 – Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları Kıbrıs’ta Rum mevzilerini bombaladı.


1966 – Michigan’ın Lansing kentinde ırkçı ayaklanmalar meydana geldi.


1970 – Kaliforniya’da bir hakim (Harold Haley) mahkemede önce rehin alındı ve daha sonra öldürüldü. Amaç, göz altına alınan Kara Panter örgütü üyesi George Jackson’ı serbest bıraktırmaktı.


1974 – İp cambazı Philippe Petit, Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kuleleri arasında, yerden 417 m yükseklikte gösteri yaptı.


1976 – Viking-2 uzay aracı Mars’ın yörüngesine yerleşti.


1981 – The Washington Star gazetesi, 128 yıllık yayın hayatına son verdi.


1982 – Ankara Esenboğa Havalimanı’na iki ASALA militanının düzenlediği saldırıda Ankara emniyet müdür yardımcısının yanı sıra 7 kişi yaşamını yitirdi ve72 kişi yaralandı.


1982 – Artin Penik, ASALA terörünü protesto etmek için kendisini Taksim Meydanı’nda yaktı.


1990 – Kuveyt’in Irak birliklerince işgali üzerine, ABD Çöl Kalkanı harekâtını başlattı. Savaş uçakları Suudi Arabistan’a gönderildi.


1998 – Trabzon’un Köprübaşı ilçesinin Beşköy beldesinde meydana gelen sel felaketinde 47 vatandaş öldü.


1998 – ABD’nin Kenya ve Tanzanya büyükelçilik binalarına yapılan bombalı saldırılarda 224 kişi öldü.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:57
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