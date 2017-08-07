Tarihte bugün ...
Tarihte bugün neler yaşandı?07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:57
626 – Konstantinopolis (İstanbul) kuşatması Avarlar ve Slavlar’ın yardımıyla kalktı.
1794 – Pennsylvania’da çiftçiler, alkollü içkilere getirilen vergilere karşı isyan başlattı.
1807 – İlk buharlı yolcu gemisi Clermont, New York-Albany arasında ilk seferini gerçekleştirdi.
1819 – Simón Bolivar ve Francisco de Paula Santander komutasındaki 3 bin kişilik ordu Boyacá yakınlarında İspanya Krallık güçlerini yendi.
1919 – Erzurum Kongresi bitti.
1936 – Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları’nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.
1955 – Sony’nin öncül kuruluşlarından “Tokyo Telecommunications Engineering” tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya’da başlandı.
1960 – Fildişi Sahilleri bağımsızlığını ilan etti.
1960 – Küba lideri Fidel Castro Amerika’nın ekonomik saldırganlığına misilleme yaptı; Küba’daki Amerikan mallarını kamulaştırdı.
1964 – Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları Kıbrıs’ta Rum mevzilerini bombaladı.
1966 – Michigan’ın Lansing kentinde ırkçı ayaklanmalar meydana geldi.
1970 – Kaliforniya’da bir hakim (Harold Haley) mahkemede önce rehin alındı ve daha sonra öldürüldü. Amaç, göz altına alınan Kara Panter örgütü üyesi George Jackson’ı serbest bıraktırmaktı.
1974 – İp cambazı Philippe Petit, Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kuleleri arasında, yerden 417 m yükseklikte gösteri yaptı.
1976 – Viking-2 uzay aracı Mars’ın yörüngesine yerleşti.
1981 – The Washington Star gazetesi, 128 yıllık yayın hayatına son verdi.
1982 – Ankara Esenboğa Havalimanı’na iki ASALA militanının düzenlediği saldırıda Ankara emniyet müdür yardımcısının yanı sıra 7 kişi yaşamını yitirdi ve72 kişi yaralandı.
1982 – Artin Penik, ASALA terörünü protesto etmek için kendisini Taksim Meydanı’nda yaktı.
1990 – Kuveyt’in Irak birliklerince işgali üzerine, ABD Çöl Kalkanı harekâtını başlattı. Savaş uçakları Suudi Arabistan’a gönderildi.
1998 – Trabzon’un Köprübaşı ilçesinin Beşköy beldesinde meydana gelen sel felaketinde 47 vatandaş öldü.
1998 – ABD’nin Kenya ve Tanzanya büyükelçilik binalarına yapılan bombalı saldırılarda 224 kişi öldü.