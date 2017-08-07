Tarihte bugün ...

626 – Konstantinopolis (İstanbul) kuşatması Avarlar ve Slavlar’ın yardımıyla kalktı.



1794 – Pennsylvania’da çiftçiler, alkollü içkilere getirilen vergilere karşı isyan başlattı.



1807 – İlk buharlı yolcu gemisi Clermont, New York-Albany arasında ilk seferini gerçekleştirdi.



1819 – Simón Bolivar ve Francisco de Paula Santander komutasındaki 3 bin kişilik ordu Boyacá yakınlarında İspanya Krallık güçlerini yendi.



1919 – Erzurum Kongresi bitti.



1936 – Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları’nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.



1955 – Sony’nin öncül kuruluşlarından “Tokyo Telecommunications Engineering” tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya’da başlandı.



1960 – Fildişi Sahilleri bağımsızlığını ilan etti.



1960 – Küba lideri Fidel Castro Amerika’nın ekonomik saldırganlığına misilleme yaptı; Küba’daki Amerikan mallarını kamulaştırdı.



1964 – Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları Kıbrıs’ta Rum mevzilerini bombaladı.



1966 – Michigan’ın Lansing kentinde ırkçı ayaklanmalar meydana geldi.



1970 – Kaliforniya’da bir hakim (Harold Haley) mahkemede önce rehin alındı ve daha sonra öldürüldü. Amaç, göz altına alınan Kara Panter örgütü üyesi George Jackson’ı serbest bıraktırmaktı.



1974 – İp cambazı Philippe Petit, Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kuleleri arasında, yerden 417 m yükseklikte gösteri yaptı.



1976 – Viking-2 uzay aracı Mars’ın yörüngesine yerleşti.



1981 – The Washington Star gazetesi, 128 yıllık yayın hayatına son verdi.



1982 – Ankara Esenboğa Havalimanı’na iki ASALA militanının düzenlediği saldırıda Ankara emniyet müdür yardımcısının yanı sıra 7 kişi yaşamını yitirdi ve72 kişi yaralandı.



1982 – Artin Penik, ASALA terörünü protesto etmek için kendisini Taksim Meydanı’nda yaktı.



1990 – Kuveyt’in Irak birliklerince işgali üzerine, ABD Çöl Kalkanı harekâtını başlattı. Savaş uçakları Suudi Arabistan’a gönderildi.



1998 – Trabzon’un Köprübaşı ilçesinin Beşköy beldesinde meydana gelen sel felaketinde 47 vatandaş öldü.



1998 – ABD’nin Kenya ve Tanzanya büyükelçilik binalarına yapılan bombalı saldırılarda 224 kişi öldü.