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Tarihte bugün

Tarihte bugün neler yaşandı!!!!

06 Ağustos 2017 Pazar 16:31
Tarihte bugün

Tarithte yaşanan önemli olaylar

 

Magosa'nın Osmanlı ordularına teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.

Penisilini bulan İskoç bakteriyolog Alexander Fleming.

İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde karaya çıktılar.

İsmet Paşa, ordu komutanlarına gizli olarak taarruza hazırlık emrini verdi. Mustafa Kemal Paşa da Ankara'ya dönüşünde taarruz planını Bakanlar Kuruluna açıkladı.

Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da Suçluların İadesi Antlaşması imzalandı.

İlk Venedik Film Festivali başladı.

Times gazetesi, Atatürk ve Atatürk Türkiyesi özel sayısı yayımladı.

Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

Andy Warhol ABD'li ressam, film yapımcısı ve yayıncı. Pop Art akımının en önemli temsilcilerinden kabul edilir.

ABD İlk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı. 80 bine yakın insan öldü. Bütün kent yok oldu. Zamanla radyoaktivitenin yol açtığı kanserler de dahil ölü sayısı 200 binin üstüne çıktı.

Turan Selçuk, İtalya'da düzenlenen yarışmada Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı. Bu, bir Türk sanatçının karikatür alanında kazandığı ilk uluslararası ödül oldu.

Jamaika 307 yıl İngiliz egemenliğinde yaşadıktan sonra bağımsızlığını kazandı.

Dönemin Bayındırlık Bakanı İlyas Seçkin: ''İstanbul'a köprüden önce Metro yapmak gerekir" dedi.

Doların karaborsa fiyatı ilk kez resmi kurun altına düştü.

İstanbul Alibeyköy'deki Sungurlar Fabrikası'nda işçiler direnişe geçti.

Eski bakanlardan Samet Ağaoğlu.

Tarihçi Feridun Fazıl Tülbentçi ve gazeteci Faruk Gürtunca.

Türkiye- Irak ikinci boru hattı kurulması anlaşması imzalandı.

Sırp ve Hırvat liderler koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardılar.

Başbakan Mesut Yılmaz, Samanlı Karakolu'nda 9 erin şehit edilmesinin ardından Irak'ın kuzeyinde askeri harekata başlandığını açıkladı.

Çeçen direnişçiler başkent Grozni'yi ele geçirdiler.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Tuncay Artun oldu.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 16:31
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