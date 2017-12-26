Tarihte bir ilk: Erdoağan Çad'da

Sudan, Çad ve Tuns'u kapsayan Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük Sudan temaslarını tamamladı. Erdoğan, Sudan'dan Çad'ın başkenti Encemine'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Encemine Uluslararası Havalimanı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey bürokratlar ile Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki ilgililer karşıladı.Çadlı iki kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a uçaktan inişlerinde birer buket çiçek verdi.

SICAK KARŞILAMA

Erdoğan'ı Encemine Uluslararası Havalimanı'nda karşılayan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin karşılama törenindeki sıcak tavırları gözlerden kaçmadı. Debi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini uzun bir süre bırakmadığı görüldü.

ABEŞE'LER 'ERDOĞAN' DİYE HAYKIRDI

Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Abeşe" olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı. Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa görüşecek ve heyetler arası toplantılara katılacak. Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrasında Erdoğan, onuruna verilecek yemeğe iştirak edecek. Erdoğan, temasları sonrasında Tunus Kartaca Havaalanı'na hareket edecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çad'a geldi.