Tarihte bir ilk: Erdoağan Çad'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Çad'a gitti.26 Aralık 2017 Salı 20:06
Sudan, Çad ve Tuns'u kapsayan Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük Sudan temaslarını tamamladı. Erdoğan, Sudan'dan Çad'ın başkenti Encemine'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Encemine Uluslararası Havalimanı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey bürokratlar ile Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki ilgililer karşıladı.Çadlı iki kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a uçaktan inişlerinde birer buket çiçek verdi.
SICAK KARŞILAMA
Erdoğan'ı Encemine Uluslararası Havalimanı'nda karşılayan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin karşılama törenindeki sıcak tavırları gözlerden kaçmadı. Debi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini uzun bir süre bırakmadığı görüldü.
ABEŞE'LER 'ERDOĞAN' DİYE HAYKIRDI
Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Abeşe" olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı. Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa görüşecek ve heyetler arası toplantılara katılacak. Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrasında Erdoğan, onuruna verilecek yemeğe iştirak edecek. Erdoğan, temasları sonrasında Tunus Kartaca Havaalanı'na hareket edecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çad'a geldi.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Ozan1 sa önce denyo harbiden isminin hakkını veriyosun. evet Akit kelime hatası yapmış olabilir,doğrusu 'OSMANLI KÖKENLİ' OLMALIYDI ZİRA ; bu ülkeyi bayrağı milleti seven herkesTÜRK tür. birde 15 temmuz da sokağa çıkan TÜRK vardır. Onlara ASİLTÜRK denir. şimdi can dündar, feto, ahmet altan, demirtaş, ve buralarda Erdoğan aleyhine yazan kripto feto cular ..........dır. boşlukları değerli halkımız istedği gibi doldurabilir. Ersan3 sa önce Siz onu bunu birakinda yunanistan in isgal ettigo 18 ada icin kktc nin taninmasi icin caba sarfetsiniz sayun c.baskanim Kaya3 sa önce 18 adayı Erdoğan mı verdi.... Pembe panter3 sa önce Türk kökenli siyahiler!Hani biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almistikkkkkk!Ulan Özbek iz Türk oğlu Türk Gagavuzlari Türklüğe kabul etmeyenler gittiler Çad'dasiyahi Türk buldular.Yadasin milliyetçilik.İste budur yerli ve milli ama Fransızca konuşurlar iyimi Gagavuzlari Türkçe.Yasasin milliyetçilik. Kolpaci siyaset istemez4 sa önce Yunanin isgal ettigi 18 adaya gucun yetmiyomu erdogan esip gurlemek kolay icraatten gene sinifta kaldin. N4 sa önce KARDEŞLİĞİ HATIRLAMAK KARDESLERINIZLEARANIZI DÜZELTİN ALLAHİN YARDIMIYLA BASARİLMAYACAK BİR ŞEY YOK Denyo4 sa önce Turk kokenli zenciler :-)) Corumlu4 sa önce Osmanlinin at ustunde yuruyerek gittigi yerlere biz ucakla ancak simdi gidebildik. Bu topraklardaki akraba, dost ve kardeslerimizi unuttuk unutturulduk kendi kabugumuzdan disari cikarmadilar bizi. Allah razi olsun reisten devlet olarak kimin mirascisi oldugumuzu ve tekrar neler yapabilecegimizi gosterdi. Bu mazlum ve fakir milletlerin yeniden umudu olmaya basladik. Çaresiz Aşık4 sa önce Çad neresi bi patımız eksik Osman195 sa önce Cad resmi dili fransizca, cb fransizca konustubize 'somurgeci' diyen korfezli bedevilerin resmi dili de inglizce