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Tarihin en sıcak ikinci yılı 2017

ABD'nin Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2017'nin tarihin en sıcak ikinci yılı olduğunu duyurdu.

18 Ocak 2018 Perşembe 20:24
Tarihin en sıcak ikinci yılı 2017

NASA'dan yapılan açıklamada, Dünya'da uzun dönem ısınma trendinin devam ettiği vurgulanarak, 2017'deki küresel ortalama kara sıcaklığının, 1951-1980 yılları arasındaki ortalamaya göre, 0,9 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

EN SICAK YIL 2016 OLMUŞTU

Açıklamada, verilerin toplanmaya başladığı 1880 senesinden bu yana 2017'nin tarihteki en sıcak ikinci, 2016'nın ise tarihin en sıcak yılı olduğu bildirildi.

Öte yandan açıklamada, ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) araştırmasına göre, 2017'nin tarihteki en sıcak üçüncü yıl olduğu bilgisine yer verilerek, NASA ve NOAA araştırmaları arasındaki farkın iki kuruluşun değişik araştırma metotları kullanmasından kaynaklandığı ifade edildi.

TARİHİN EN SICAK 5 YILI 2010'DAN SONRA GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, her iki kuruluşun araştırmalarına göre, tarihin en sıcak 5 yılının 2010'dan bu yana gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Görüşlerine açıklamada yer verilen NASA'ya bağlı New York'taki Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü (GISS) Direktörü Gavin Schmidt, "Son 40 seneye baktığımızda gezegen genelinde hızlı ısınma trendi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca artan karbondioksit ve diğer insan kaynaklı emisyonlar nedeniyle Dünya'nın ortalama kara sıcaklığının son 100 yılda 1 dereceden daha fazla artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 20:24
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