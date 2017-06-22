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''Tarihin en gadar savaşlarından birinde öldürüldü''

UNİCEF, Irak'ta yaşayan 5 milyondan fazla çocuğun acil insani yardıma ihtiyaçları olduğunu açıkladı. UNİCEF'in hazırladığı raporda, Iraklı çocukların yakın tarihin en gadar savaşlarından birinin ortasında kaldığı ifade edildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 10:29
''Tarihin en gadar savaşlarından birinde öldürüldü''

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Irak'ta 5 milyondan fazla çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve ülkede yılbaşından bu yana 152 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

UNICEF'in açıkladığı yeni raporda, Irak'ta şiddetin tekrar başladığı 2014'ten bu yana çocukların "sonu gelmeyen şiddet" ve "artan yoksulluk sarmalı" arasında sıkışıp kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki şiddetten dolayı ocak ayından bu yana 152, son üç yılda ise bin 75 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Yılın ilk yarısında 255, yine son üç yıl toplamında da bin 130 çocuğun sakat kaldığı veya yaralandığı belirtildi.

"Gidilecek bir yer kalmadı"

"Gidilecek bir yer kalmadı" başlığı altında yayımlanan UNICEF raporunda, "2014'ten bu yana Irak'ta 4 bin 650 çocuk ailelerinden koparıldı veya refakatsiz kaldı. 138 okul ve 58 hastane saldırıya uğradı. 3 milyondan fazla çocuk düzenli olarak okula gidemiyor. 1,2 milyon çocuk da hiç okula gidemiyor." bilgileri aktarıldı.

"Çocuklar korku ve şiddete tanıklık ediyor"

UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Irak genelindeki çocuklar büsbütün korku ve tarif edilemez şiddete tanıklık etmeye devam ediyor. Onlar, yakın tarihin an gaddar savaşlarından birinde, öldürüldü, yaralandı, kaçırıldı ve zorla öldürmeye zorlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 10:29
  1. UNICEF
  2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
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