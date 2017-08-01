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Tarihin en büyük güneş tutulmasına günler kaldı

Ulusal Güneş Gözlemevi, 21 Ağustos’ta tarihin en büyük güneş tutulmasının gerçekleşeceğini açıkladı.

01 Ağustos 2017 Salı 08:29
Tarihin en büyük güneş tutulmasına günler kaldı

Şimdiye kadar tutulanların en uzun sürelisi olacak. Sputnik'te yer alan habere göre, İngiltere merkezli gözlemevinde görevli bilim insanlarının ‘tarihin en büyüğü' olarak tanımladığı güneş tutulması sırasında, Ay, yaklaşık 90 dakika boyunca Güneş'in önünde kalacak.

Sadece ABD'den izlenebilecek tam tutulma, DKIST teleskopu ile de ölçümlenecek.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 08:29
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