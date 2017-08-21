Tarihin en büyük güneş tutulması bugün... NASA, güneş tutulmasını canlı yayınlayacak

Güneş tutulmasını NASA aracılığı ile canlı izleyebilirsiniz. Bugün tüm dünya “tarihin en büyük güneş tutulmasına” tanık olacak. Sadece Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri’nden net olarak görüntülenecek olan güneş tutulması hemen hemen 90 dakika boyunca sürecek. NASA ise önemli olan bu anı vatandaşlarına canlı izletmeyi hedefliyor.

Güneş tutulması canlı izleme bilgileri için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, güneş tutulmasının en net şekilde görünebileceği eyaletler olarak; Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina gibi eyaletlerin yanı sıra çeşitli şehirlerden de görünebileceği duyuruldu. Bazı eyalet yöneticileri ise 18 Ağustos - 21 Ağustos tarihleri arasında üç gün halka açık park alanlarında ve ücretsiz güneş gözlükleri dağıtılacağını belirterek, şehirlerde üç gün boyunca festivaller düzenleneceğini açıkladı.

Ay'ın, Yer ile Güneş arasına girmesi hadisesine verilen isim. Bu doğa olayısırasında Güneş, yeryüzünden bir süre kararmış olarak görünür. Kısaca Güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi sonucu meydana geliyor.

Tam Tutulma

Tam Güneş tutulmasını, Güneş'in ışıkküresi Ay'ın diski tarafından tam olarak örtüldüğünde, çıplak gözle, dürbünle veya teleskopla doğrudan izlemek güvenlidir. Güneş tacı (korona) bu sırada gözlemlenebilir, renkyuvarı ve hatta Güneş püskürtüsü görülebilir.

Baily Boncukları

Ay'ın diski Güneş'in ışıkyuvarını tam olarak kapatmadan önce Baily boncukları görülür. Bunlar, Ay vadilerinden kaçıp Dünya'ya ulaşan Güneş ışınlarıdır. Tam tutulma, son gün ışığının Ay diskinin kenarından kurtulduğu anda görülen elmas yüzük etkisi ile başlar. Elmas yüzük yok olur, hava belirgin olarak kararır, parlak yıldızlar ve gezegenler görünür. Tam tutulma, baştakinin tam karşı tarafından ilk gün ışığının gözükmesi ile tekrar oluşan elmas yüzük etkisi ve hemen ardından tekrar görünen Baily boncukları ile sona erer.

Güneş Tutulmaları ve Depremler

Güneş tutulmaları ve depremler arasında bir bağlantı olduğu yolunda kimi çevrelerde inanışlar bulunmaktadır. Özellikle 11 Ağustos 1999 tam Güneş tutulmasından kısa bir süre sonra gerçekleşen 1999 Gölcük Depremi ardından bu inanışın yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak gerek astronomi, gerekse deprem bilimi uzmanları, bu iki doğa olayı arasında herhangi bir nedensel ilişki bulunmadığını açıklamışlardır