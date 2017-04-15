Tarihi turistik Balıklıgöl’e ziyaretçi akını

Şanlıurfa’da havaların ısınmasıyla birlikte önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.

Tarihi turistik Balıklıgöl’e ziyaretçi akını
Eklenme: 15 Nisan 2017, 16:02

Şanlıurfa’da havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl’e akın etti. Yurdun birçok yerinden bölgeye gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi.

Balıklıgöl’e gelen vatandaşlar, gezilip görülmesi gereken yerlerin başında Şanlıurfa’nın geldiğini belirtti. Vatandaşlar Şanlıurfa’nın maneviyatının da çok önem arz ettiğini söylerken ziyaretçilerin Balıklıgöl’ü de mutlaka görmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaretçiler Balıklıgöl ziyaretleri sonrası Dergah Camisi içerisinde yer alan Hz. İbrahim’in doğduğu makamda da şifalı olduğuna inanılan suyu içerek dua ediyor.

 
EtiketlerŞanlıurfaDergah
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