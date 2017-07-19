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Tarihi Saray Hamamı restore edildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 35 yıldır atıl halde bulunan ve en önemli tarihi eserler arasında yer alan Saray Hamamı restorasyonunda sona gelindi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:30
Tarihi Saray Hamamı restore edildi

Çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Saray Hamamı'nın 1983-1984 yıllarına kadar hizmet verdiğini, ancak daha sonra adeta kötü görüntüye büründüğünü belirtti.

Çamyar, “Gerçekten çok kötü bir durumda olan bu eser Ünye’mize yeniden kazandırılmış oldu. Bir ay gibi bir sürede Saray Hamamı hizmete hazır hale gelecek. Bu çalışma nereden nereye geldiğimiz göstermesi açısından son derece önemlidir” dedi.

Ünye’de bir başka tarihi eser olan ve Fazile Hanım Konağı olarak bilinen tarihi binanın kamulaştırılmasının ve ardından ihalesinin yapıldığını belirten Çamyar, bu binayı Belediye Konukevi olarak kullanacaklarını belirtti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:30
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