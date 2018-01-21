Tarihi operasyonun 9 amacı!
Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın temel 9 amacını şöyle özetledi.21 Ocak 2018 Pazar 08:24
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine operasyon başlattı. TSK, "Zeytin Dalı Harekatı" adı verilen operasyonda ilk gün 7 bölgede tespit edilen 108 hedefin vurulduğunu, 72 uçağın da üslerine döndüğünü açıkladı.
Güvenlik kaynakları, Zeytin Dalı Harekâtı’nın temel 9 amacını şöyle özetledi:
- Afrin’de yerel halk üzerinde antidemokratik bir biçimde ve silah gücüyle baskı kuran PKK-YPG yönetimini bertaraf etmek.
- Afrin’i terör baskısından kurtarmak.
- Afrin halkının kendi kendini demokratik bir şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla demokratik kurumların yaşama geçmesinin zeminini oluşturmak.
- Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Cerablus, Azez, El Bab’ta oluşturduğu güvenli ortamı ve bu tecrübeleri Afrin bölgesine aktarmak.
- Sosyal ve ekonomik altyapının tesisini yeniden sağlamak.
- Afrin’de terör baskısını ortadan kaldırmanın ardından hedef Münbiç’te hayatın normalleşmesini sağlamak olacak.
- Afrin’deki yerel halk, harekâta destek veriyor.
- Mümbiç’ten de Türkiye’ye yakın aşiretlerden benzer talepler bulunuyor. Afrin sonrası bu kapsamda Mümbiç de terör baskısından kurtarılıp, demokratik bir yönetim kurulması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacak.
- Türkiye sadece sınırdaki PKK terörünü bertaraf etmek için değil aynı zamanda terör örgütü baskısı altındaki Afrin ve Münbiç’te hayatı normale döndürmek ve gerekli altyapıyı kurmak için de harekat düzenliyor.