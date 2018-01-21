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Tarihi operasyonda son dakika gelişmesi! Bordo Bereliler Afrin'e sızdı

PKK/YPG-PYD hedefleri havadan ve karadan vurulurken Özel Kuvvetler’den bazı öncü timlerin Afrin bölgesine sızdığı öğrenildi.

21 Ocak 2018 Pazar 06:35
Tarihi operasyonda son dakika gelişmesi! Bordo Bereliler Afrin'e sızdı

Başbakan Binali Yıldırım’ın kara haraketının bugün başlayabileceğini ima etmesi ve Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan çok sayıda tank ve zırhlı aracın Azez bölgesine geçiş yapmasından sonra “Bordo Bereli” olarak bilinen Özel Kuvvetler’den bazı öncü timlerin Afrin bölgesine sızdığı öğrenildi.

KEŞİF YAPIP HEDEF BELİRLEYECEKLER

Özel Kuvvetler, muhtemel kara harekatında keşif yapıp hedef belirlemek, karar birliklerinin hareket edecekleri alanlardaki tehdit unsurları ve pusu imkanlarını tespit edip bertaraf etmek için Afrin böglesine sızma yaptı.

Her türlü olumsuz senaryo ve gelişmelere karşı özel eğitimden geçmiş olan Bordo Bereli timler, kara birliklerinin kullanacağı güzergahlarda nerelerin tehlikeli bölgeler olabileceğini belirleyip ön istihbarat çalışması yaptı.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 06:35
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