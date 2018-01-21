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Tarihi operasyonda rekor isabet! İşte istatistikler

Teröristlerin üs bölgesi haline gelmiş olan Afrin'e düzenlediğimiz Zeyin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, tarihi operasyonla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Ağar, operasyonun benzeri görülmemiş bir operasyon olduğunu söyledi.

21 Ocak 2018 Pazar 10:51
Tarihi operasyonda rekor isabet! İşte istatistikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretini verdiği, "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili olarak yapılan açıklamada 72 uçakla gerçekleşen harekatın ilk gününde tespit edilen 113 hedeften 108'inin tam isabetle vurulduğu belirtilmişti.

A Haber'de konuşan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, tarihi operasyona ilişkin bilgi verdi.

"TARİHTE GÖRÜLMEDİ"

"Afrin kırsalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi." diyen Ağar, buna yakın son operasyonun 2007'de Irak'ın kuzeyine yapılan harekat olduğunu orada da harekata 50 uçağın katıldığını ifade etti.

Abdullah Ağar, 108 hedefin vurulmasıyla ilgili olarak da, "113 hedefin yüzde 95.57 isabetle 108'in vurulmasının başka bir rekor. Dünyada benzeri yok. Türkiye kendi yaptığı harekatlarla yarışıyor. Dünyada bunun bir kıstası yok" ifadesini kullandı. Ağar gerçekleştirilen operasyonun Türk milleti için bir gurur olduğunu söyleyerek "Milletimiz evlatları millletimizin silahlarını bakın nasıl kullanıyor" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 10:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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