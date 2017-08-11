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Tarihî oda mezar talan edildi

Bursa’nın İznik ilçesine ziyaret için gelenlerin uğrak noktası olan Elbeyli köyündeki oda mezar talan edildi.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:51
Tarihî oda mezar talan edildi

Oda mezarı (hipoje) ziyarete gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Koruma altına alınan oda mezarın pimapenden yapılmış kapısının zorlanarak açıldığını fark eden yerli turistler, içeri girince daha büyük şokla karşılaşı. Tel ile bağlanan kapıdan giren ziyaretçiler, oda mezarı koruma maksatlı örülen beton duvarların hilti ile kırılmış ve duvar fresklerinin rutubetten tamamen dökülmüş olduğunu gördü. Tarihi rezaletin fotoğrafları ziyaretçiler tarafından sosyal medyada yayımlandı. Görüntüler büyük tepki çekti. Vatandaşlar, mezar odasının definece avcılarına karşı koruma altına alınmasını istiyor.

Hipoje, 4. yüzyıl Roma dönemine ait. Freskleriyle Türkiye’deki en değerli hipoje olarak bilinen Erken Hıristiyanlık çağının mezar odasının duvarları kare tuğlalarla örülü. Üstü beşik tonozlu. Mimarî açıdan en önemli özelliği freskleri. Batı duvarında , kapının yanlarında ,başları kapıya dönük , kabarmış biçimde iki tavus kuşu yer almakta. Kapının yanındaki alınlığın yan tarafında birer sülün çizili. Kuzey duvarı palmiye dalı, akantus yaprakları, tepside meyveler, dal ve yapraklarla bezeli. Dalların birinde bir keklik görülüyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:51
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