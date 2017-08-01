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Tarihi mezar taşını satamadan yakalandılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda 200 bin TL değerindeki mezar taşını satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını yakaladı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:29
Tarihi mezar taşını satamadan yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Van’da ikamet edenA.Ç’nin eski eser niteliğindeki objeyi satmak amacıyla araç ile Bursa’ya getireceği bilgisini elde etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu araç Bursa-Bilecik il sınırından itibaren takibe alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma kontrol noktasında A.Ç ve A.Y’ nin içinde bulunduğu ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında şüpheli A.Ç ye ait karton kutuda inşaat malzemelerinin altına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 200 bin TL olduğu değerlendirilen tek tarafında kuş ve haç figürlerinin olduğu, yaklaşık 19 kg ağırlığında mezar taşı ele geçirildi

Y.D ve A.Y sevk edildiği adli makamlarca ifadelerinin alınmalarına müteakip serbest bırakılırken A.Ç hakkında ise denetimli serbestlik kararı verildi

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:29
  1. Bilecik
  2. Bursa
  3. Van
  4. İnegöl
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