Tarihi mekanları 'yüzüklere sığdırıyor'

Konya'da yaşayan zanaatkar Servet Küçükdemirel, Kabe, Ayasofya Camisi'nin kubbesi, Yeşil Cami gibi tarihi yapıların figürlerini, kendi metoduyla üç boyutlu olarak yüzüklerin taşlarına işliyor.



Bursa'da düzenlenen bir organizasyonda eserlerini sergileyen 46 yaşındaki taş oyma ustası Küçükdemirel, insanın hayalleri arttıkça bir şeyler üretmeye başladığını söyledi.

Küçük yaşta taş oyma ustalarının yanında çıraklık eğitimi aldığını, onların yanında 9 yıl çalıştıktan sonra hayallerinin peşinden koştuğunu belirten Küçükdemirel, 1992'de atölye kurarak, çalışmalarını burada yürüttüğünü anlattı.

Hiçbir sanat dalının basit olmadığını vurgulayan Küçükdemirel, "Ustalarımızdan, duayenlerimizden işi öğrendik. Daha sonra kendi tekniklerimizi geliştirerek, uğraşa uğraşa taşın içine bir şeyler yerleştirmeyi başardık. Camiler, şadırvanlar, çeşitli figürler yapıyoruz. Sitrin taşı ve bazı yarı değerli taşları tersten oyarak, farklı bir çalışma ortaya çıkarıyoruz. Tamamen hayal gücümüzü kullanıyoruz. Kimseden görmedik." dedi.

Ayasofya Camisi kubbesi figürünü yüzüğün taşına işlediğini anlatan Küçükdemirel, şöyle devam etti:

"Ayasofya'nın tamamını da nakşettik. Kabe, su üzerinde bir kuğu, çift lale, üç boyutlu gül, Ortaköy Camisi, Bursa'daki Yeşil Türbe gibi birçok figürün nakşedildiği yüzükler hazırladık. Örneğin Bursa'daki Ulu Cami, çok kubbeli olduğu için taş içinde kendini fazla göstermiyor. Seçimlerimizde bu gibi bilgiler de önemli oluyor. Önemli olan, eserin kaç günde ortaya çıktığından çok taşın kırılma olasılığıdır. Taş kırılırsa bu iş bir hafta sürer, tekrar başlarsın. Ters taş oyma mimarisi işini Türkiye'de pek yapan yok."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir yüzük tasarladığına değinen Küçükdemirel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özel bir sloganı var. 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Biz dünyayı tasarladık, üzerine bu sloganı yazdık ve ters mimari metoduyla yüzüğün içine nakşettik. Bu yüzüğü benim kendisine vermem önemli değil. Yoğun tempo içinde oradan oraya koşuyor. Bize ulaşan olursa kendilerine hediye etmek isterim." diye konuştu.

Taşında üç boyutlu figürler bulunan yüzüklerin fiyatının 750 ile 3 bin lira arasında değiştiğini dile getiren Küçkdemirel, talep üzerine yaptığı özel işlemeli tasarımların daha yüksek fiyattan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA