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Tarihi mekan gezileri devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Malatya Geziyor” projesi kapsamında üstü açık otobüsle şehir içi tarihi mekan gezileri devam ediyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:27
Tarihi mekan gezileri devam ediyor

Proje kapsamında tarihi mekan, kümbet ve türbeleri rehber eşliğinde gezen vatandaşlara bilgiler veriliyor.

Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün de destek verdiği proje ile ilgili bilgi veren MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, vatandaşları tarihiyle buluşturmak için başlattıkları gezi programının üç ay süreceğini belirterek “Her Pazar ve Çarşamba günleri düzenlediğimiz tarihi mekan gezilerimizin ilki saat 10.00’da, ikinci seferi de 14.00’da yapılıyor. Ücretsiz tertiplediğimiz seferlere katılmak isteyen vatandaşlarımızın 0422 502 2 502 numaralı telefonunu arayarak rezervasyon yaptırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tamgacı, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın talimatıyla başlattığımız proje kapsamında vatandaşlarımıza Malatya Müzesi’nden başlayarak Aslantepe Açıkhava Müzesi ve Battalgazi ilçesinin sınırları içerisinde bulunan toplam 16 noktayı rehber eşliğinde gezdiriyoruz. Amacımız halkımızın geçmişiyle sağlam bağ kurmasını sağlamak” diye konuştu.

Geziye katılan vatandaşlar ise organizasyondan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, projeye destek verenlere teşekkür ettiler.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:27
  1. Malatya
  2. Çarşamba
  3. Ahmet Çakır
  4. Battalgazi
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