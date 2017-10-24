Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tarihi konak kütüphane oluyor

Ardahan'da Osmanlı mirası olan tarihi konak, aslına uygun hale getirildikten sonra kütüphane olarak hizmet verecek.

24 Ekim 2017 Salı 10:09
Tarihi konak kütüphane oluyor

Ardahan'da geçmişte konak olarak inşa edilen okul ve rehberlik merkezi olarak da hizmet veren, 600 metrekare alan üzerindeki tarihi bina, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir süre önce Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Kentin nadir tarihi yapılarından olan konağın korunması ve kütüphane olarak hizmet vermesi amacıyla restorasyon çalışmalarına geçildi.

Şehirdeki Ender Tarihi Yerlerden Biri

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, Osmanlı dönemine ait olan yapının tarihi özelliğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu konağın yapımı tamamen Selçuklu mimarisi şeklinde. Kentteki tarihi kongre binası ile benzerliği çok fazla. Kesme ve yontma taşla yapılmış yapı. Yapılış amacı konak olsa da daha sonra birçok kuruma hizmet vermiş. Asırlık konak, Ardahan'da bugüne kadar ayakta kalan ender tarihi yerlerimizden biri. Restorasyonu tamamlanmasıyla kent kütüphanesi olarak hizmet verecek."

Kışa Girmeden Bitirilecek

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Alantar, kıştan önce yapının dışındaki restorasyonu bitirip iç kısmına geçmeyi amaçladıklarını aktardı.

Alantar, binanın konum olarak kütüphane için çok uygun olduğunu ifade ederek, restorasyonun bitmesiyle Ardahan'a önemli bir tarihi değer kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Selçuklu dönemi mimari özellikleriyle 1910 senesinde inşa edilmiş konak; 8 oda ve bir ara bölümden oluşuyor. 2 kapısı olan kesme ve yontma taş kullanılarak yapılan konak, U şeklindeki planıyla dikkati çekiyor.

 

AA

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 10:09
  1. Tarihi Konak
  2. Ardahan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
    1. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
    2. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
    3. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
    4. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
    5. İngiltere'de skandal program
    6. Suriye'den flaş NATO açıklaması
    7. Budistler sokağa döküldü:..
    8. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup..
    10. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
    11. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
    12. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
    13. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
    14. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
    15. Hawking'in doktora tezi erişime..
    16. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
    17. Pos tefeciliğine darbe
    18. İnanılmaz rakam… 1 trilyon dolarlık..
    19. Ankara'da bıçaklı kavga: 1 kişi..
    20. 500 ton toz biber alıcısını bekliyor
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…