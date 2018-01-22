Tarihi harekatta 3. gün...YPG ile sıcak çatışma başladı

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere sınırdaki obüslerle karşılık verildi. Azez'de ise gece yarısı ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi.

08.50: Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün başlayan kara harekâtında 11 köyü YPG'li teröristlerden geri aldı. ÖSO kuvvetleri, geri alınan köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.

07.40: Gece boyunca sınırın birçok noktasında savaş uçaklarının sesi duyuldu. Türk jetleri uçakları, gece saatlerinde Reyhanlı'nın hemen kuzeyinde yer alan Suriye topraklarındaki Cinderes'e 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Kara birlikleri de terör hattını yarmak için YPG'lilerle sıcak çatışmaya girdi. Dün bölgeden Reyhanlı ilçe merkezine roket atılmıştı.

03.27: Azez'de ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan alınan bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.

01.13: Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, saat 01.00 sıralarında Hassa'da konuşlu bulunan birliklerce, YPG hedefleri obüslerle vurulmaya başlandı.

Cumartesi günü 72 savaş uçağının terör hedeflerini vurmasının ardından önce Özel Kuvvetler Afrin'e sızdı, ardından ÖSO birlikleri içeri girdi. Saat 11.05'te Türk askerinin sınırı geçmesiyle kara harekatı başladı. Özel Kuvvetler, komandolar, piyade birlikleri zırhlı araçlar ilerlerken savaş uçakları ve obüsler de terör hedeflerini vurdu.

Azez-Gülbaba hattından başlayan harekat kapsamında TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirdi.