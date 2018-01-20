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Tarihi harekatın ardından ABD'den ilk açıklama!

Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ilk açıklama geldi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 22:02
Tarihi harekatın ardından ABD'den ilk açıklama!

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi.

Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 22:02
  1. Pentagon
  2. ABD
  3. Zeytin Dalı Operasyonu
  4. Afrin
  5. Suriye
  6. Türkiye
  • hercaihercai6 dk önce
    Kaygili olmaniz bizim icin cok onemli, sizin kayginiz bizim keyfimiz demektir cunku!
  • Güney DoğuluGüney Doğulu38 dk önce
    KATİL AMERİKA ORTADOĞUDAN DEFOL.YANKEE GO HOME. Teröristlwrinide al defol.Biz sizi de göze alarak Afrin'e giriyoruz. Ey Selahettin Eyyubinin torunları siyonist ABD'ye uymayın. Adil Türkiye ordusuna teslim olun. Savaşmanız sonunuz olur.Katil ABD size oyun oynuyor. Imha olacaksınız.
  • FatihFatih42 dk önce
    Türk halki olarak sizi bekliyoruz. Haberiniz olsun.
  • ikraikra43 dk önce
    Siz bizim kaygilarimizi 40 yil pkk ya destek vererek anladiniz...biz sizin hainliginizi her zaman biliyoruz..biraz da biz sizin kaygilarinizi anlayalim.yankee go home..
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