Tarihi harekatın ardından ABD'den ilk açıklama!
Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ilk açıklama geldi.20 Ocak 2018 Cumartesi 22:02
Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi.
Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.