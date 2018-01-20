Tarihi harekatın ardından ABD'den ilk açıklama!

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi.

Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.