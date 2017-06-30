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Tarihi hamamın kalan yarısı ahır oldu

Sivas’ta bulunan tarihi bir hamamın yıkılan bölümleri ahır olarak kullanılıyor.

30 Haziran 2017 Cuma 16:26
Tarihi hamamın kalan yarısı ahır oldu

Çayboyu Mahallesi’nde bulunan tarihi Pirkinik hamamı bakımsızlık nedeniyle yok olmaya yüz tuttu. Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2009 yılında tescil edildikten sonra yıkılan bir duvarı restore edilerek yeniden düzenlenen hamam, restorasyon çalışmaları kısıtlı tutulduğu için ayakta güçlükle duruyor. Son 100 yıldır kullanılmayan hamamın yıkılan kısımlarında vatandaşlar tarafından derme çatma evler ve ahırlar inşa edildi. Ahırların tamamen tarihi yapı ile bütünleştirilmiş durumda olması dikkat çekerken, yıkılma tehlikesi bulunan hamamın kapıları, içerisine giren çocukların zarar görmemesi için ise duvar örülerek kapatıldı.

Mahalle sakinleri tarihi hamamın tarihçesi hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını, Ermenilerin bölgede yaşadığı yıllarda inşa edildiğini söyledi. Ayrıca 50 yıl öncesine kadar hamamın içerisinde yaşayan aileler de olduğu iddia edildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:26
  1. Sivas
  2. Çayboyu
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