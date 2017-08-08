Tarihi hamam bakımsız kaldı

500 yılık geçmişe sahip hamamda gereken temizlik ve bakım çalışmaları yapı etrafında çıkan otlar bakımsızlığının delili oldu. 16’ncı Yüzyıl’ın başlarında inşa edilen tarihi hamamın restore edilmesi bekleniyor. Hamamın bölgede tek olma özelliği taşıdığına dikkat çekilerken, tarihi öneme sahip çıkılmamasına tepki gösterildi.