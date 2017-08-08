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Tarihi hamam bakımsız kaldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi Salih Dayı Sokak üzerinde bulunan tarihi hamam adeta kaderine terk edilmiş durumda.

08 Ağustos 2017 Salı 21:42
Tarihi hamam bakımsız kaldı

500 yılık geçmişe sahip hamamda gereken temizlik ve bakım çalışmaları yapı etrafında çıkan otlar bakımsızlığının delili oldu. 16’ncı Yüzyıl’ın başlarında inşa edilen tarihi hamamın restore edilmesi bekleniyor. Hamamın bölgede tek olma özelliği taşıdığına dikkat çekilerken, tarihi öneme sahip çıkılmamasına tepki gösterildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:42
  1. Edirne
  2. Keşan
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