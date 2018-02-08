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Tarihi eserler sahile vurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyleoluşan dalgalar, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit ve sütunparçalarını ortaya çıkardı.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:31
Tarihi eserler sahile vurdu

İlçede küçük liman mevkisinde tarihi mimari parçalar gören vatandaşlar, durumu Müze Müdürlüğüne bildirdi. Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yaptıkları incelemede üzerinde figürler bulunan taşların, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit ve sütun parçaları olduğunu belirledi.

Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, parçaların uzun yıllar önce inşaat temeli sırasında çıkan molozlarla sahile döküldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.İlçede yapılan inşaat temeli kazılarının Müze Müdürlüğü denetimi altında yapıldığını ancak söz konusu tarihi parçaların ne zaman atıldığının bilinmediğini aktaran Aydın, "Uzun bir süre önce molozlarla sahile döküldüğünü düşündüğümüz parçalar, şiddetli fırtınada oluşan dev dalgaların üzerindeki molozları ve taş yığınlarını hareket ettirmesiyle ortaya çıkıyor. Üzerinde çeşitli figürler bulunan, Roma dönemine ait olduğunu düşündüğümüz parçaları titiz bir çalışmayla müzeye taşıyarak koruma altına alacağız." ifadelerini kullandı.AA

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 18:31
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