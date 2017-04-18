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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yapılan operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 23:33

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Lagina Kutsal Alanı’nda yapılan operasyonda, 86 sikke, 29 işlenmiş değerli taş, 7 ok ucu ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Muğla Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda takibe aldığı tarihi eser kaçakçısı Etem G'nin (35), Turgut Mahallesi'ndeki Lagina Kutsal Alanı'na geldiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi kentin girişinde bekleyen şüpheliye ait otomobile operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 86 sikke, antik çağlara ait olduğu öğrenilen 7 ok ucu, 29 işlenmiş değerli taş, 3 metal yüzük, üç santimetre uzunluğunda metal savaşçı figürü ve 12 obje ele geçirildi.

Etem G.(35), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 
Etiketlertarihi eser kaçakçılığı
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 23:33
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