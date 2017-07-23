Tarihi Erzurum Kongresi 98 yıl sonra yeniden canlandırıldı

23 Temmuz Erzurum kongresinin 98. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Havuzbaşı Atatürk büstü önünde çelenk sunum programı gerçekleştirildi. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesince çelenk sunumu yapıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Temmuz Kongresinin önemine değindi.

Başkan Sekmen, “Bundan tam 98 yıl önce, 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılan Erzurum Kongresi, enkaz altında kalan milletimizin yeniden hayata dönmesini sağlayarak, ulusumuzun ebedi varlığını tüm dünyaya göstermiştir” dedi. Başkan Sekmen, milli mücadele dönemi ve kongreye uzanan tarihsel süreci şöyle anlattı: “1914 yılında başlayan ve 1918 yılında sona eren Birinci Dünya Harbi, devletimiz için çetin şartlar altında geçti. Pek çok cephede düşmana karşı savaşan evlatlarımızın yüz binlercesi şehit olup kara toprağın bağrına düştü. Güzel memleketimiz, maalesef, savaşın yenik tarafında sayıldı ve 30 Ekim 1918’de, İtilaf Devletleriyle, Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kaldı. Hatırlandığı gibi; bu anlaşmanın bir sonucu olarak ordularımız terhis edildi. Askerlerimizin silahları toplandı. Limanlarımıza, kışlalarımıza el konuldu. Bu felaketler yaşanırken Yunanlılar İzmir’e asker çıkardı. Düşman donanması İstanbul’a girdi. Karadeniz ve Doğu Anadolu’da hain planlar devreye sokuldu. Akdeniz bölgesinde Fransızlar ve İtalyanlar her türlü fesadı çevirir oldu. Bu vahim gelişmeler karşısında vatanına sahip çıkmak üzere harekete geçen milletimiz, her yerde Müdafaayı Hukuk Cemiyetleri kurdu. Erzurum Müdafaayı Hukuk Cemiyeti de, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesi dâhil,bölge illerinden gelen delegelerle, Erzurum’da büyük bir kongre düzenledi.”

“Milli iradenin temeli Erzurum’da atılmıştır”

Başkan Sekmen, konuşmasında milli iradenin temelinin Erzurum’da atıldığını bildirdi. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte, o karanlık günlerde, Mustafa Kemal Paşa, 3. Ordu Müfettişi sıfatıyla, Millî Mücadele’yi teşkilâtlandırmak üzere, İstanbul’dan, vapurla Anadolu’ya gönderildi. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktı. Havza-Amasya-Tokat-Sivas-Erzincan üzerinden 3 Temmuz 1919 günü Erzurum’a geldi. 23 Temmuz’da toplanan Erzurum Kongresi’ne Başkan seçildi. Mustafa Kemal Paşa’nın genel durumu izah eden açılış konuşmasından sonra çalışmalara geçildi. 7 Ağustos 1919’da sona eren kongrede alınan kararlar milletimizin kurtuluşunu ve Cumhuriyetimizin doğuşunu sağladı. 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nde milletimizin kaderini değiştiren şu önemli kararlar milli iradenin temellerini attı: ‘Milli sınırlar içerisinde Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Kuvayı Milliye’yi amil ve iradeyi hâkim kılmak esastır. Manda ve himaye kabul edilemez. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükümeti’nin dağılması halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir’ Kongrenin son günü olan 7 Ağustos’ta kapanış konuşmasını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi’ni şöyle özetlemiştir: ‘Kongre; bütün cihana karşı milletimizin mevcudiyetini ve birlikteliğini gösterdi. Tarih; kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir’ Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını, terörle mücadelede şehit olan vatan evlatlarını, 15 Temmuz demokrasi şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak burada yapılan tören sonlandırıldı.

Tarihi Erzurum Kongresi 98 yıl sonra yeniden canlandırıldı

Daha sonra 23 Temmuz Erzurum Kongresinin 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kongre binasında 98 yıl önce yapılan tarihi Erzurum Kongresi temsili olarak yeniden canlandırıldı. Kongrenin yapıldığı salonda ilin protokolü ve vatandaşlar temsilen koltuklarda oturarak temsilci canlandırmaya eşlik etti.

Daha sonra tören kapsamında mehter takımı ve 3 savaş uçağı bir gösteri sundu.

Törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.